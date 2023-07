7 Manfaat Ini Didapatkan Jika Diet Gula Dalam Waktu 2 Minggu

1. Kontrol gula darah lebih baik

(Asupan gula tambahan, termasuk gula pasir, madu atau sirup, yang diperbolehkan untuk usia 11 tahun ke atas tidak melebihi 5 persen dari asupan energi total harian atau sekitar 30 gram. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Berat badan turun

3. Kesehatan kardiovaskular membaik

4. Energi meningkat

5. Kesehatan kulit terjaga

6. Kesehatan mental lebih baik

7. Penurunan peradangan

(TIN)

Gula memang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, ternyata juga membawa keburukan bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan, lho. Sebenarnya, kamu bisa dapatkan manfaat jika setop konsumsi gula.Orang-orang menyebutnya sebagai diet gula. Diet gula adalah pengaturan makan dengan membatasi asupan gula tambahan selama periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan ingin menjauhkan dari penyakit serius seperti diabetes dan obesitas.Jika kamu orang dengan gula darah rendah, sebaiknya tidak dilakukan! Namun, jika kamu tanpa sadar mengonsumsi yang manis-manis seperti donat, es krim, dan lainnya, maka kamu perlu menjalankan diet gula ini!Menurut dr. Gerry Adrian Wiryanto selaku Dokter Umum, kamu bisa mendapatkan berbagai manfaat saat berhenti mengonsumsi gula dalam waktu dua minggu. Berikut adalah manfaat yang bisa didapatkan:Menurut penelitian dari Nutrition Research Review, menghilangkan gula diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi insulin. Jadi, kontrol gula darah lebih baik dan bisa mengurangi risiko diabetes.Sobat Medcom berencana untuk menurunkan berat badan? Tenang! Berhenti mengonsumsi gula dapat membantu menurunkan berat badan, lho. Penurunan berat badan akan terjadi dan terlihat signifikan di bagian perut.Berdasarkan penelitian dari Journal of The American College of Cardiology, diet gula dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sehingga, kamu bisa mengurangi risiko terkena stroke dan penyakit jantung.Menurut penelitian dari Journal Nutrition, ternyata berhenti mengonsumsi gula selama dua minggu saja itu dapat meningkatkan energi. Energi yang meningkat pun lebih stabil serta vitalitas yang meningkat.Apakah kamu tahu bahwa kelebihan mengonsumsi gula dapat menimbulkan jerawat dan penuaan dini? Nah, ini saatnya kamu diet gula! Diet gula dapat membantu menjaga kesehatan kulit wajah dan memperbaiki penampilan!Berdasarkan Journal Appetite, ternyata diet gula bisa membantu kesehatan mental lebih baik. Kesehatan mental akan membuat kita menjadi lebih fokus dan tentunya menjadi lebih baik.Peradangan disebabkan salah satunya adalah konsumsi gula secara berlebihan. Diet gula sendiri dapat membantu mengurangi tanda-tanda peradangan. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.