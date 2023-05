5 Manfaat Buah Granadila Manis Bagi Kesehatan

1. Menjaga kesehatan darah

(SUR)

Jakarta: Granadilla manis memiliki nama ilmiah Passiflora ligularis dan berasal dari Amerika Selatan. Buah yang masih tergolong keluarga besar markisa ini memiliki kulit berwarna kuning dengan tekstur keras.Buah ini berbentuk bulat dengan ukuran bervariasi, sekitar 6-8 sentimeter. Saat dikonsumsi, buah Granadilla manis kerap dimakan beserta bijinya. Buah itu biasanya diolah menjadi minuman, jus atau campuran dalam hidangan untuk memberikan rasa dan aroma yang unik.Buah granadilla manis mengandung sejumlah nutrisi. Di antaranya vitamin A, vitamin C, serat, dan kalium.Buah tersebut juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh.Dilansir dari laman Hellosehat, berikut 5 manfaat buah markisa yang manis bagi kesehatan:Granadilla manis mengandung sumber vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, dan potasium. Sejumlah zat tersebut bermanfaat untuk meningkatkan sel darah putih dan merah.Selain itu, sejumlah kandungan dalam Granadilla manis juga mampu meningkatkan trombosit.Buah Granadilla Manis dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sebab, buah tersebut mengandung vitamin C.Vitamin C bisa merangsang aktivitas sel darah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C juga dapat menyerap banyak zat besi sehingga dapat membuat daya tahan tubuh menjadi lebih sehat.Granadila manis mengandung serat dengan kadar tinggi. Bahkan, mengonsumsi satu buah tersebut dapat memenuhi 30 persen jumlah serat yang diperlukan tubuh.Buah Granadila manis juga dapat mencegah penyakit sembelit.Granadilla manis memiliki mengandung beta karoten. Senyawa tersebut bermanfaat untuk menurunkan risiko kanker.Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi makanan dengan kandungan beta karoten dapat menurunkan risiko kanker payudara dan lambung.Markisa memiliki kandungan poilfenol yang memiliki sifat antiradang. Zat ini dapat membantu meredakan radang.Selain itu, kandungan vitamin c dalam granadila mansi juga mampu menghambat fungsi histamin. Histamin merupakan senyawa yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma.Itulah 5 manfaat buah Granadila manis bagi kesehatan. Sobat Medcom tertarik mencoba?