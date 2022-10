Wajib Tahu! 7 Tanda Mental dan Fisikmu Dehidrasi

Memiliki bau mulut

Merasa lapar

Kepala berdenyut-denyut

Fokus tidak aktif

(Marah-marah menjadi salah satu ciri dehidrasi. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Sembelit

Jadi pemarah

Kulit terasa kurang elastis

Berapa banyak air yang harus diminum?

(yyy)

Tubuh manusia terdiri dari rata-rata 60 persen air, walaupun jumlah ini bervariasi dari orang ke orang. Beberapa pekerjaan utama air adalah membuang limbah dan racun, mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, dan meningkatkan kesehatan sel, jaringan, serta organ, jelas Tamika Henry, MD, MBA, dokter keluarga bersertifikat dewan dan pendiri Unlimited Health Institute di Pasadena, California.Selain itu, sepanjang hari kita secara alami menggunakan dan kehilangan air. Mulai dari berkeringat sampai buang air kecil. Nah, ketika kehilangan lebih banyak air daripada yang diasup, kamu dianggap mengalami dehidrasi.Gejala yang terlihat jelas, jika kamu haus, artinya sudah mengalami dehidrasi ringan. Ya, rasa haus adalah sinyal dehidrasi yang paling umum dan kamu harus benar-benar memahaminya. Namun, ada beberapa a penanda lain dari mental dan emosional yang menunjukkan bahwa tubuhmu kekurangan air, di antaranya:Bau mulut memiliki banyak penyebab, termasuk dehidrasi. Mengapa? Karena air liur memiliki sifat antibakteri, dan pembuatan air liur membutuhkan air. Saat mengalami dehidrasi, produksi air liur turun karena tubuh harus melakukan triase hidrasi dan mengalihkan cairan ke lokasi dengan prioritas lebih tinggi.“Kemampuan untuk melawan kuman penyebab bau mulut mungkin tidak efisien ketika kamu mengalami dehidrasi," jelas Shyamala Vishnumohan, PhD, direktur makanan dan nutrisi sekaligus ahli diet pranatal bersertifikat di One to One Consulting Perth, Australia.Bila benar-benar lapar, makan. Namun ada kalanya, kamu merasa lapar padahal sebenarnya kehausan. Melansir dari laman Real Simple, sangat penting untuk memperhatikan tubuh dan mempelajari perbedaannya. Bukan karena tidak boleh makan, tetapi karena tubuhmu mencoba memberi tahu bahwa ia membutuhkan air. Bila suatu hari kamu merasa lapar padahal sudah makan. Tanyakan pada diri sendiri, "Apakah saya mengalami dehidrasi?" Minumlah segelas air dan tunggu berkisar 15 menit.Tidak ada penjelasan pasti mengapa sakit kepala terjadi dengan dehidrasi, tetapi para ahli memiliki beberapa firasat. "Sebuah teori kerja melibatkan reseptor rasa sakit di otak yang melekat pada meninges (lapisan membran yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang)," kata Dr. Henry.Dehidrasi dapat menyebabkan cairan keluar dari otak, memberi tekanan pada meningen dan sebagai hasilnya merangsang reseptor rasa sakit. Artinya, sakit kepala itu adalah petunjuk yang mungkin bahwa kamu sudah terlalu lama tanpa air.Jika kamu mengalami kesulitan fokus, segeralah minum air putih. Pasalnya, dehidrasi dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk fokus, menyebabkan tantangan jangka pendek dalam melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan motorik dan visual. Bahkan, dehidrasi ringan dapat menyebabkan masalah kognitif, itulah sebabnya dia merekomendasikan untuk mengatur alarm sepanjang hari guna mengingatkan untuk minum.Ini yang terburuk. Sembelit ditandai dengan kurang dari tiga kali buang air besar per minggu, dan itu umum di antara 16 dari 100 orang dewasa, menurut Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal. Salah satu penyebab sembelit mungkin adalah dehidrasi. "Air dapat membantu pencernaan, dan menjadi salah satu kunci paling membantu untuk menjaga segala sesuatunya tetap bergerak dan teratur," kata dr. Henry.Sementara kurang tidur sebagian besar bertanggung jawab atas suasana hati yang negatif. Kita semua tahu bahwa merasa "lapar" jelas merupakan suatu hal dehidrasi juga dapat berperan dalam merusak keadaan pikiran. Merasa rewel, tidak sabar, atau kesal? Dehidrasi dapat menyebabkan efek neurologis yang menyebabkan iritabilitas. Jadi, lain kali ketika kamu membentak anak, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan perilaku mereka dan lebih berkaitan dengan kebutuhan akan air.Pernahkah kamu mencubit tangan dan kulitmu terasa kurang elastis? Jika iya, ternyata ini cara yang cukup efektif untuk mengetahui apakah kamu mengalami dehidrasi, kata Vishnumohan.Untuk mengujinya, gunakan dua jari untuk mencubit kulit di bagian atas tangan, lengan bawah, atau perut. Jika terhidrasi, itu akan mereda dan melepaskan, segera kembali ke tempatnya. Sebaliknya, ketika kamu mengalami dehidrasi, kulit akan kehilangan sebagian elastisitas yang dibutuhkan untuk segera pulih kembali.Penelitian telah menemukan bahwa, "tidak ada kebutuhan air harian tunggal untuk orang tertentu." Tidak mudah untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak yang dibutuhkan karena itu benar-benar tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran dan komposisi tubuh, tingkat aktivitas fisik, iklim, dan diet. Jika menghabiskan waktu di cuaca panas atau melakukan olahraga berat, misalnya, ganti cairan yang hilang karena berkeringat dengan minum lebih banyak.Beberapa ahli menyarankan minum kira-kira setengah dari berat badan kamu dalam ons. Dan Anda mungkin pernah mendengar pedoman untuk minum berkisar delapan gelas air 8 ons sehari. Tapi tidak ada bukti ilmiah untuk menyimpulkan bahwa rekomendasi ini adalah aturan standar, karena setiap individu memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda.Alih-alih menderita karena ons atau gelas, cobalah untuk minum air secara teratur sepanjang hari dan dengarkan baik-baik isyarat alami tubuh. Ingatlah bahwa banyak makanan (buah dan sayuran segar) dan minuman selain air (teh, susu, smoothie) juga berkontribusi dalam menghidrasi tubuh.