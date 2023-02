10 Makanan yang Harus Dikonsumsi untuk Pencegahan Demam Berdarah

Daun pepaya

Delima

Bawang putih

Jeruk bali

Air Kelapa

Kunyit

Jeruk

Brokoli

Bayam

Kiwi

Datang musim hujan alhasil kasus infeksi demam berdarah pun ikut naik. Menurut statistik WHO, ada hampir 50-75 juta infeksi yang terjadi secara global. Demam berdarah merupakan penyakit tropis yang ditularkan oleh nyamuk yang disebabkan oleh virus dengue.Gejala biasanya dimulai tiga sampai empat belas hari setelah infeksi. Mulai dari demam tinggi, sakit kepala, muntah, nyeri otot dan persendian, hingga munculnya ruam kulit yang khas.Meskipun belum ada obat untuk penyakit ini, satu-satunya pilihan adalah mengatasi gejalanya dan menghentikan penurunan jumlah trombosit lebih lanjut. Memiliki pola makan yang baik juga dapat membantu menstabilkan kesehatan dan menjaga jumlah trombosit agar tidak turun lebih jauh.Makanan tertentu juga telah digunakan bersamaan dengan obat penyembuhan tradisional untuk mencegah dan mengobati penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Memiliki makanan yang kaya antioksidan, kaya nutrisi, yang membantu meningkatkan kekebalan dapat mengembalikan kesehatan setelah infeksi demam berdarah.Nah, menukil dari Times of India, berikut beberapa makanan terbaik dan efektif yang dapat mengurangi risiko infeksi dan membantu tubuhmu tetap sehat, di antaranya:Ekstrak pepaya kaya akan enzim seperti papain dan chymopapain, yang membantu pencernaan, mencegah kembung dan gangguan pencernaan lainnya. Minum 30ml jus daun pepaya segar membantu meningkatkan jumlah trombosit.Kaya akan nutrisi dan mineral penting yang menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh. Konsumsi buah delima mengurangi rasa lelah dan letih. Menjadi sumber zat besi yang kaya, buah delima sangat bermanfaat bagi darah. Ini juga membantu menjaga jumlah trombosit darah normal yang penting untuk pulih dari demam berdarah.Bawang putih adalah salah satu makanan anti-virus terbaik. Karena sifatnya yang menenangkan, sering ditambahkan dalam jumlah banyak saat memasak makanan tradisional. Ini juga merupakan makanan penambah kekebalan yang membantu mengatasi gejala seperti peradangan, demam, sakit tenggorokan. Sifat antimikroba dan antijamur membasmi kuman dan racun jahat juga, mempercepat pemulihan.Merupakan buah tropis yang penuh dengan rasa dan juga nutrisi. Muncul dengan kandungan vitamin C yang tinggi, antioksidan dalam jeruk bali dapat mengisi ulang sistem kekebalan. Buah ini juga dikenal bekerja sebagai pereda demam dan meningkatkan produksi sel darah putih (WBC) penangkal infeksi di dalam tubuh.Demam berdarah umumnya menyebabkan dehidrasi. Dengan demikian, sangat bermanfaat untuk mengonsumsi air kelapa yang sarat dengan elektrolit dan nutrisi penting.Menjadi antiseptik dan penguat metabolisme. Konsumsi kunyit dengan susu dapat membantu pemulihan lebih cepat.Kaya akan antioksidan dan Vitamin C, jeruk dan jusnya juga membantu dalam mengobati dan menghilangkan virus dengue.Sumber vitamin K yang sangat baik yang membantu regenerasi trombosit darah. Jika terjadi penurunan jumlah trombosit yang tajam, maka brokoli harus dimasukkan dalam makanan sehari-hari penderita demam berdarah. Ia juga kaya akan antioksidan dan mineral.Sumber makanan kaya zat besi dan asam lemak omega-3 yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara luas. Ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan jumlah tingkat trombosit.Mengandung vitamin A, vitamin E, dan potasium dalam jumlah yang baik untuk menyeimbangkan elektrolit tubuh dan membatasi hipertensi dan tekanan darah tinggi. Zat tembaga dalam buah kiwi terutama untuk pembentukan sel darah merah yang sehat dan membangun kekebalan terhadap penyakit.