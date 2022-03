Mengenal Alopecia, Penyakit Autoimun yang Diderita Istri Will Smith

Apa Itu Alopecia Areata?

Ilustrasi alopecia aerata. Foto: Alodokter

(SYN)

Jakarta: Insiden Will Smith memukul Chris Rock di atas panggung Oscar 2022 ramai dibicarakan. Chris Rock membuat lelucon tentang penyakit yang diderita istri Will Smith, Jada Pinkett Smith, yaitu alopecia areata.Saat mempersembahkan penghargaan Film Dokumenter Terbaik, Chris Rock melontarkan serangkaian lelucon yang mengolok-olok penonton. Sesampainya di Jada Pinkett Smith, komedian tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sabar menunggu sekuel G.I Jane untuk keluar.G.I Jane merupakan film yang dirilis pada tahun 1997. Demi Moore yang menjadi pemeran utama film tampil dengan kepala plontos."Jada, aku mencintaimu, G.I Jane 2, tidak sabar untuk melihatnya!" seloroh Chris Rock dan berbuah tamparan dari Will Smith.Baca: Ini Lelucon Chris Rock yang Buat Will Smith Berang di Oscar 2022 Dilansir dari halodoc, Alopecia adalah istilah medis untuk rambut rontok. Salah satu jenisnya adalah alopecia areata.Alopecia areata adalah penyakit autoimun, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat pada tubuh sendiri.Alopecia areata menyerang folikel rambut, struktur tempat rambut akan tumbuh. Penyakit ini menyebabkan folikel rambut akan menjadi semakin kecil dan berhenti memproduksi rambut. Akibatnya, rambut rontok hingga kebotakan.Berikut adalah gejala yang disebabkan alopecia areata:Dilansir dari Alodokter, alopecia areata disebabkan oleh sistem imun yang menyerang folikel rambut (penyakit autoimun). Kondisi ini menyebabkan keluarnya sitokin proinflamasi dan kemokin. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terhentinya produksi rambut. Akibatnya, rambut menjadi rontok dan akhirnya menjadi botak.Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti mengapa sistem imun menyerang dan merusak folikel rambut. Akan tetapi, kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi virus, trauma, perubahan hormon, serta stres fisik atau psikis.Baca: 3 Fakta Will Smith Pukul Chris Rock di Ajang Oscar 2022 Sampai saat ini, pengobatan yang cocok untuk menyembuhkan penyakit alopecia areata masih belum ditemukan. Pengobatan yang diberikan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan rambut agar kembali tumbuh lebih cepat.Obat-obatan yang diberikan dokter, antara lain: