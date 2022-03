Ini Lelucon Chris Rock yang Buat Will Smith Berang di Oscar 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Candaan lain Chris Rock ke istri Will Smith

Jakarta: Will Smith memukul Chris Rock dalam ajang Oscar 2022 pada Minggu, 27 Maret 2022, waktu setempat. Chris Rock membuat candaan tak pantas terkait kebotakan istrinya, Jada Pinket Smith.Dilansir dari Harpers Bazaar, Will Smith membela Jada Pinkett Smith. Sebab, Chris Rock dianggap membuat lelucon buruk tentang kebotakan Jada yang mengalami gejala alopecia, kerontokan rambut akibat penyakit autoimun.Saat mempersembahkan penghargaan Film Dokumenter Terbaik, Chris Rock melontarkan serangkaian lelucon yang mengolok-olok penonton. Sesampainya di Jada Pinkett Smith, komedian tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sabar menunggu sekuel G.I Jane untuk keluar.G.I Jane merupakan film yang dirilis pada tahun 1997. Pemeran utamanya, yaitu Demi Moore, tampil botak di film itu."Jada, aku mencintaimu, G.I Jane 2, tidak sabar untuk melihatnya!" seloroh Chris Rock.Mendengar hal itu Will Smith langsung naik ke panggung. Chris Rock yang mengira koleganya itu sedang bercanda sempat tertawa.Namun, ketika sudah dekat, Will Smith langsung mengayunkan pukulan ke wajah Chris Rock.Ketika Will Smith sudah kembali duduk di kursinya, dia berteriak kepada Chris Rock. "Jauhkan nama istriku dari mulutmu," ucapnya dua kali.Baca: Tetes Air Mata Will Smith Saat Raih Aktor Terbaik Oscar 2022 Ini bukan pertama kali Chris Rock membuat lelucon terkait Jada Pinkett Smith. Dalam Academy Awards 2016, istri Will Smith itu menolak untuk hadir untuk memprotes kurangnya keragaman acara penghargaan."Jada memboikot Oscar seperti saya memboikot celana dalam Rihanna. "Saya tidak diundang! Oh, itu bukan undangan yang akan saya tolak!" seloroh Chris Rock.Dilansir dari Hollywood Reporter, Pinkett Smith menanggapi lelucon itu dengan serius."Kami memiliki banyak hal yang harus kami tangani, banyak hal yang terjadi di dunia kami saat ini. Kami harus membuatnya terus bergerak," respons dia.