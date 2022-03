Tetes Air Mata Will Smith Saat Raih Aktor Terbaik Oscar 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SYN)

Jakarta: Will Smith meraih penghargaan Aktor Terbaik dalam Oscar 2022 . Ia berderai air mata saat berpidato menerima penghargaan tersebut.Sebelumnya, Will Smith mengejutkan penonton dengan menampar Chris Rock karena membuat lelucon tentang Jada Pinkett Smith di momen tersebut."Saya ingin meminta maaf kepada The Academy, saya ingin meminta maaf kepada semua rekan nominasi saya," kata Smith dengan berlinang air mata, dilansir dari E! Online, Senin, 28 Maret 2022."Ini adalah momen yang indah dan saya tidak menangis untuk memenangkan penghargaan, ini bukan tentang memenangkan penghargaan untuk saya," lanjut dia.Will Smith kemudian membahas tentang perannya dalam King Richard (2021) yang membuatnya mendapatkan penghargaan Oscar 2022. Ia menjadi Richard Williams, seorang ayah dari Serena dan Venus."Seni meniru kehidupan, saya terlihat seperti ayah yang gila," tambahnya, membuat beberapa penonton tertawa. "Cinta akan membuatmu melakukan hal-hal gila."Baca: Istrinya Diledek, Will Smith Pukul Chris Rock di Panggung Oscar "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Venus dan Serena dan seluruh keluarga Williams karena telah mempercayakan saya dengan cerita Anda. Itulah yang ingin saya lakukan. Saya ingin menjadi duta perhatian dan cinta semacam itu," beber Will Smith.King Richard adalah sebuah film drama olahraga biografi Amerika yang disutradarai oleh Reinaldo Marcus Green dan ditulis oleh Zach Baylin. film ini mengikuti kehidupan Richard Williams, ayah dan pelatih pemain tenis terkenal Venus dan Serena Williams.Will Smith bersaing dengan Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick...Boom!), dan Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).