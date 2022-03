Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ada kejadian tak terduga di atas panggung Piala Oscar 2022 yang berlangsung, Minggu 27 Maret 2022 waktu setempat. Will Smith memukul komedian dan aktor Chris Rock di atas panggung.Suasana Piala Oscar 2022 mendadak tegang ketika terjadi insiden Will Smith naik ke atas panggung memukul Chris Rock. Will Smith tak terima Chris Rock membuat lelucon tentang istrinya, Jada Pinkett Smith."Jada, aku mencintaimu," kata Chris Rock. "G.I Jane 2, tidak sabar untuk melihatnya!" seloroh Chris.Chris sepertinya meledek Jada Pinkett Smith membintangi film sekuel G.I Jane karena kepalanya yang botak. G.I Jane merupakan film yang dirilis pada tahun 1997. Pemeran utamanya yaitu Demi Moore tampil botak di film itu.Mendengar hal itu Will Smith langsung naik ke panggung. Chris Rock yang mengira koleganya itu sedang bercanda sempat tertawa. Namun, ketika sudah dekat, Will Smith langsung mengayunkan pukulan ke wajah Chris Rock.Awalnya banyak yang mengira aksi Will Smith hanya candaan semata karena penonton tertawa. Tapi, ketika Will Smith sudah kembali duduk di kursinya, dia berteriak kepada Chris dengan wajah geram."Jauhkan nama istriku dari mulutmu," ucap Will Smith dua kali.Chris Rock mencoba tenang tanpa membuat keributan lebih besar. Dia kemudian membacakan pemenang penghargaan sebelum meninggalkan panggung.Puff Diddy alias Sean Combs yang membacakan penghargaan kategori lain setelah Chris Rock coba mencairkan suasana. Diddy meminta Will Smith dan Chris Rock menyelesaikan insiden tadi secara damai di pesta setelah acara. Will Smith dan Jada tertawa mendengar ucapan Diddy itu.