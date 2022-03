Tidak Hanya Enak, Kue Beras Juga Ternyata Memiliki Manfaat Kesehatan

Ilustrasi-Getty Images

Jakarta: Kue beras atau rice cakes adalah makanan ringan yang populer, terutama bagi mereka yang ingin menjaga berat badan yang sehat karena rendah kalori dan karbohidrat. Dalam memilih kue beras, sebaiknya pilih kue beras yang tidak mengandung pemanis atau gula tambahan agar manfaatnya bisa tetap efektif.



Dilansir dari Health, berikut ini adalah manfaat lengkap dari kue beras untuk kesehatan:

Kue beras mengandung antioksidan

Antioksidan adalah senyawa dalam makanan yang bertindak seperti pengawal. Tujuannya melindungi sel-sel sehat dari kerusakan DNA yang menyebabkan penuaan dan penyakit.



Sebuah tinjauan 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Antioxidants menemukan bahwa beras mengandung berbagai senyawa fenolik, yaitu sekelompok antioksidan yang juga ditemukan dalam teh dan buah jeruk. Senyawa fenolik melindungi sel dari kerusakan yang dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2, obesitas, kanker, dan penyakit jantung yang lebih tinggi.

Mengatur gula darah

Penelitian telah menemukan bahwa biji-bijian, termasuk beras, dapat mengontrol kadar gula darah setelah makan pada penderita diabetes. Bahkan dapat membantu mencegah diabetes tipe II sama sekali.



"Biji-bijian utuh mengandung serat dalam jumlah tinggi, yang tidak dapat dipecah dan diserap tubuh untuk energi," menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



Oleh karena itu, karbohidrat ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti karbohidrat olahan. Plus, serat dari biji-bijian memberi makan bakteri baik di usus kita, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, yang telah dikaitkan dengan diabetes dan pencegahan obesitas.

Menjaga berat badan

Kue beras dapat membantu mempertahankan berat badan yang sehat jika mereka menggantikan makanan berkalori tinggi dan berkarbohidrat tinggi dalam diet. Misalnya, menukar satu bagel polos dengan dua kue beras merah organik dapat mengurangi 130 kalori dan 21 g karbohidrat. Melakukan pergantian itu tiga kali seminggu dapat menghasilkan hampir 3 kg penurunan berat badan selama setahun.

Mudah dicerna

Beras mudah dicerna karena merupakan makanan rendah FODMAP. FODMAP adalah karbohidrat yang diserap dengan buruk selama pencernaan, yang bagi sebagian orang dapat menyebabkan kembung, nyeri, kram, dan gas.



Selain itu, karena beras merah secara alami bebas gluten, kue beras yang terbuat dari beras merah adalah pilihan yang bagus untuk orang dengan penyakit celiac dan sensitivitas gluten non-celiac.

