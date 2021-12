Melewatkan Sarapan, Bisa Berisiko Sakit Jatung, Loh!

(Manfaat sarapan pagi telah diakui dengan baik di antara banyak komunitas medis. Makan pagi menyediakan kalori untuk memulai metabolisme tubuh dan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menjalani hari. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Manfaat sarapan

Memulai hari dengan benar

(TIN)

Sarapan benar-benar akan menjadi makanan terpenting bagi kesehatan kamu. Sebuah studi baru dari University of Iowa telah menyimpulkan bahwa melewatkan sarapan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan kardiovaskular.Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of American College of Cardiology, menyebutkan bahwa orang yang tidak pernah sarapan memiliki risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular 87 persen lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sarapan setiap hari."Sarapan umumnya diyakini sebagai makanan paling penting atau salah satu makanan terpenting hari ini," ucap Wei Bao, penulis studi dan asisten profesor epidemiologi di University of Iowa College of Public Health, mengatakan kepada Healthline.Bao dan rekannya memeriksa data dari Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional tahunan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Para peneliti memusatkan perhatian pada 6.550 orang di Amerika Serikat antara usia 40 dan 75 selama kurun waktu 6 tahun. Mereka yang disurvei ditanya seberapa sering mereka sarapan.Berkisar lima persen mengatakan mereka tidak pernah sarapan, 11 persen mengatakan mereka jarang sarapan, 25 persen melaporkan sarapan beberapa hari, dan 59 persen melaporkan sarapan setiap hari. Para peneliti kemudian mengevaluasi catatan kesehatan peserta studi lagi pada tahun 2011.Setelah memperhitungkan faktor demografi, pola makan, sosial ekonomi, dan gaya hidup serta indeks massa tubuh (BMI) dan faktor risiko kardiovaskular, para peneliti menyimpulkan bahwa mereka yang disurvei yang tidak pernah sarapan memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung 87 persen lebih besar.Dalam hal jumlah mentah, para peneliti melaporkan bahwa ada 415 kematian terkait kardiovaskular di antara 3.862 orang yang makan sarapan secara teratur. Itu tingkat yang tidak disesuaikan sebesar 10,7 persen.Ada 41 kematian terkait kardiovaskular di antara 336 orang yang melaporkan bahwa mereka tidak pernah sarapan. Itu tingkat yang tidak disesuaikan sebesar 12,2 persen. Perbedaan antara kedua kelompok selama masa studi 17 tahun adalah 1,5 poin persentase.Para peneliti juga melaporkan bahwa mereka tidak tahu apa yang dimakan peserta untuk sarapan atau apakah mereka menyesuaikan kebiasaan makan mereka selama masa studi. Pakar lain yang diwawancarai oleh Healthline mencatat bahwa apa yang kamu makan dan apa lagi yang kamu lakukan di siang hari juga merupakan faktor penting.Manfaat sarapan pagi telah diakui dengan baik di antara banyak komunitas medis. Makan pagi menyediakan kalori untuk memulai metabolisme tubuh dan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menjalani hari. Para ahli menyarankan melewatkan sarapan dapat menyebabkan peningkatan risiko komplikasi kesehatan, seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan obesitas.Lauri Wright, PhD, asisten profesor kesehatan masyarakat di University of South Florida, mengatakan penelitian Bao adalah yang terbaru dari serangkaian penelitian yang menyarankan makan sarapan baik untuk kamu.Ada beberapa penelitian besar di Eropa dan Jepang yang menunjukkan hubungan antara melewatkan sarapan dan faktor risiko penyakit kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi, obesitas, dan merokok.Studi ini menarik dalam hubungan yang ditemukan dengan kematian kardiovaskular . Penelitian menunjukkan bahwa makan sarapan mengurangi asupan kalori harian, meningkatkan rasa kenyang, meningkatkan kualitas diet kita, dan meningkatkan sensitivitas insulin pada makanan yang kita makan sepanjang hari.Orang yang sarapan pagi memiliki bobot tubuh yang lebih sehat. Dan sekarang ada bukti yang berkembang tentang pentingnya sarapan untuk kesehatan jantung.Menurut American Heart Association (AHA), orang yang melewatkan sarapan lebih mungkin menderita diabetes, penyakit jantung, dan kolesterol tinggi.Mereka juga lebih cenderung kelebihan berat badan atau obesitas, menggunakan tembakau, tidak berolahraga secara teratur, tidak mendapatkan jumlah nutrisi yang direkomendasikan yang mereka butuhkan, dan makan lebih banyak kalori dan gula tambahan sepanjang hari.Secara keseluruhan, tidak sarapan adalah penanda tidak sehat dan memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Apa yang kita makan dan juga bagaimana kita menjalani hidup dapat memengaruhi berat badan, lingkar pinggang, dan, pada gilirannya, penyakit kardiovaskular.Sebagian masalahnya, bahkan di antara mereka yang sarapan, banyak orang yang tidak tahu apa itu sarapan yang sehat. Perlu diketahui, sarapan yang sehat bukanlah sepiring besar pancake dengan krim kocok dan sirup. Makanan seperti sereal gandum utuh dengan buah dan susu skim atau alpukat di atas roti gandum adalah pilihan yang sehat.Para ahli mengatakan berbuka puasa (karena saat tidur tubuh kita berpuasa tidak makan dan minum) adalah aspek penting dari kesehatan secara keseluruhan. Beberapa orang berpikir karena tubuh dalam keadaan istirahat (tidur), ia tidak menggunakan kalori apa pun.Tapi energi dibutuhkan untuk bahan bakar proses metabolisme dasar kehidupan, seperti detak jantung. Selama puasa semalaman, tubuh menarik diri dari simpanannya, itulah mengapa penting untuk berbuka di pagi hari.Saat berbuka puasa pilihlah makanan sehat. Ambil telur rebus dengan roti panggang alpukat. Atau buat omelet sayuran. Pilihan menu sehat ini akan membuat kamu tetap bersemangat dan berenergi sekaligus baik untuk jantung.