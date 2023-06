Mengenal Retinopathy of Prematurity, Gangguan Penglihatan yang Dialami Putri Ariani

Retinopathy of Prematurity

Jakarta: Retinopathy of prematurity (ROP) merupakan penyakit mata yang dapat menyerang bayi lahir prematur. Salah satu penderita penyakit ini adalah Putri Ariani , penyanyi asal Indonesia yang meraih Golden Buzzer di America’s Got Talent (AGT).Nama Putri Ariani belakangan ini menjadi perbincangan warganet karena penampilannya dalam membawakan lagu ‘Loneliness’ di America's Got Talent yang sangat memukau hingga mendapatkan Golden Buzzer.Siapa sangka di balik kemampuan bernyanyinya yang luar biasa, Putri ternyata mengidap Retinopathy of prematurity (ROP). Lantas, apa itu ROP?Retinopathy of prematurity adalah penyakit mata yang umumnya menyerang bayi lahir prematur (lahir dini) atau bayi yang beratnya kurang dari 1,5 kilogram saat lahir.Melansir National Eye Institute, kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah abnormal tumbuh di retina, lapisan jaringan peka cahaya yang ada di bagian belakang mata seseorang. Dalam beberapa kasus, penyakit ini bisa disembuhkan. Namun tidak sedikit juga yang berakhir menyebabkan kebutaan.Selain bayi lahir prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah, terdapat sejumlah faktor risiko lain yang menjadi penyebab bayi lebih rentan terkena ROP. Di antaranya:- Pertumbuhan janin terhambat- Hipoksemia atau kekurangan oksigen selama di dalam kandungan- Infeksi dalam rahimAda 5 tahapan ROP yang berbeda, mulai dari ringan (tahap 1) hingga parah (tahap 5). Berikut penjelasannya:Bayi pada tahap ini biasanya membaik tanpa pengobatan dan terus memiliki penglihatan yang sehat. Dokter akan mengawasi bayi dengan ROP tahap ini secara hati-hati untuk melihat apakah perkembangan kondisinya.Pada ROP stadium 3, pembuluh darah abnormal di sekitar retina sangat banyak sehingga menutupi retina. Akibatnya, kemampuan retina dalam menunjang penglihatan dapat terganggu.Sejumlah bayi dengan ROP stadium 3 dapat membaik tanpa pengobatan dan memiliki penglihatan yang normal. Tetapi dalam beberapa kasus, bayi pengidap ROP membutuhkan perawatan untuk menghentikan pembuluh darah abnormal merusak retina.Pada stadium ini, tumbuhnya pembuluh darah abnormal dapat menarik retina menjauh dari dinding bola mata sehingga retina mata bayi terpisah dari bola mata. Bayi dengan ROP stadium 4 harus mendapatkan penanganan supaya terhindar dari kebutaan.Stadium 5 merupakan kondisi paling parah di mana retina mata sudah terlepas sepenuhnya dari bola mata. Bahkan dengan perawatan dan pengobatan, bayi dengan ROP stadium 5 mungkin mengalami kehilangan penglihatan atau kebutaan.Sebenarnya tidak ada tanda-tanda dari penyakit ini. Namun jika bayi menderita ROP yang menyebabkan kerusakan, orang tua mungkin akan menyadari hal-hal berikut ini:- Mata bayi bergetar atau melakukan gerakan tidak biasa- Mata bayi tidak mengikuti objek- Pupil bayi terlihat putih- Penderita kesulitan mengenali wajah- Bayi dengan ROP juga cenderung mengalami masalah mata lain seiring bertambahnya usia seperti ablasi retina, rabun jauh, ambliopia, atau mata juling. Oleh karenanya, penting untuk mereka melakukan pemeriksaan rutin.Bayi dengan ROP membutuhkan perawatan agar tidak bertambah parah. Sejumlah pengobatan yang bisa dilakukan antara lain:Terapi laser merupakan pengobatan paling umum yang digunakan para pengidap ROP. Perawatan ini dapat membantu mencegah ROP menjadi lebih buruk, serta membantu melindungi penglihatan anak.Selain terapi laser, dokter juga dapat menyuntikkan obat yang disebut obat anti-VEGF ke dalam bola mata bayi. Obat tersebut bekerja dengan menghalangi pertumbuhan pembuluh darah abnormal.Pilihan pengobatan selanjutnya adalah krioterapi. Metode ini dilakukan dengan cara membekukan jaringan di sekitar retina untuk menghancurkan tepi retina guna menghentikan pertumbuhan pembuluh darah abnormal.Sleral buckling dilakukan dengan menempatkan pita fleksibel berbahan silikon di sekitar lingkar mata untuk mendorong retina yang sudah robek agar menempel kembali ke dinding mata. Metode ini hanya digunakan untuk kasus ROP yang sudah parah.Vitrektomi adalah prosedur pembedahan pada mata untuk mengembalikan posisi retina kembali ke dinding mata. Seperti sleral buckling, metode ini dilakukan pada ROP yang berat.Itulah pengertian dan hal-hal yang perlu Sobat Medcom ketahui mengenai Retinopathy of Prematurity (ROP). Semoga bermanfaat, ya!