Minum Kopi Lebih Dari 2 Cangkir, Ternyata Ini 4 Efeknya

Kamu suka minum kopi? Apakah kamu tipe yang meminum kopi lebih dari dua cangkir dalam sehari? Mulai sekarang, kamu perlu hati-hati. Sebab, menimbulkan berbagai efek yang bisa berpengaruh terhadap tubuhmu.Kopi menjadi salah satu minuman yang digandrungi oleh banyak orang, termasuk anak muda. Kita mungkin suka dengan kopi, tetapi tidak tahu berapa batasan sebaiknya untuk mengonsumsi.Menurut analis data di Safe Betting Sites, orang yang minum kopi setiap hari, akan tidak puas jika hanya mengonsumsi satu cangkir saja. Para analis menemukan bahwa 79 persen peminum kopi setiap hari mengonsumsi 2 cangkir atau lebih setiap hari.Dikutip dari Best Life, ada empat hal dari kopi yang membuat efek tertentu pada tubuhmu, antara lain:Menurut psikolog klinis Ellen B. Littman, PhD, kafein membangkitkan sistem saraf pusat dengan merangsang pelepasan dopamin dan neurotransmiter lainnya.Hal ini yang membuat kopi bisa membuat kamu terjaga dan waspada. Studi Nature Journal pada tahun 2021 menambahkan minum kopi dapat meningkatkan fungsi neurokognitif dengan mengatur ulang jaringan saraf otak.David Seitz , MD, direktur medis Ascendant Detox di New York City mengatakan bahwa mengonsumsi kopi berlebihan dapat menyebabkan perasaan gelisah datang. Ia pun menyarankan untuk membatasi minum kopi sebanyak 300 - 400 mg saja (jumlah ini kira-kira setara dengan 4 cangkir kopi).Minum kopi secara berlebihan pun tak hanya membuat perasaan menjadi gelisah, tetapi bisa mengalami refluks asam. Akan lebih memungkinkan jika kamu mengonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong.Selain risiko refluks asam, ketidaknyamanan gastrointestinal karena keasaman dan stimulasi produksi asam lambung juga menjadi efek samping dari minum kopi terlalu berlebihan.Dikutip dari Sleep Foundation, mengonsumsi kafein dapat membuat tidur lebih larut dan tidur tidak merasa memuaskan. Sleep Foundations juga mencatat bahwa seseorang dapat terus merasakan efeknya selama lima jam setelah menghabiskan minuman, atau lebih lama.Tentu efek-efek tersebut bisa mengganggu kesehatan tubuh. Maka dari itu, kamu perlu membatasi konsumsi kafein. Menurut dr. Kevin Adrian dalam Alodokter, batas konsumsi memang berada di angka 400 mg per hari.Pun, ibu hamil juga dibatasi, maksimal konsumsi 200 mg per hari saja. Agar lebih aman, kamu bisa tidak mengonsumsi kopi setiap harinya.