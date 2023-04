Kelapa

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Saat menjalani puasa Ramadan , mungkin menahan rasa lapar tak seberat menahan rasa haus. Apalagi, bila cuaca sedang terik-teriknya. Ya, selain mencari cara untuk tetap terhidrasi sepanjang hari kala berpuasa, kamu juga harus mencari cara menjaga kulit tetap sehat dan kinclong tentunya. Karena puasa j angan sampai kulitmu menjadi kusam dan tidak sehat kan!Memang, air sangat baik untuk menghidrasi tubuh. Namun, buah-buahan juga sangat efektif untuk hidrasi kulit. Apalagi, buah-buahan yang menghidrasi ini mengandung vitamin, asam, dan garam mineral. Sehingga merupakan solusi terbaik untuk dehidrasi.Nah, beberapa buah di bawah ini bisa kamu konsumsi saat sahur. Dijamin, tubuh akan terasa segar seharian, walau sedang berpuasa, di antaranya:Air kelapa sangat baik untuk melembapkan tubuh secara alami karena kaya akan mineral seperti zat besi, seng, dan potasium. Ini juga kaya akan vitamin seperti A dan asam folat.Melansir dari laman Fustany, delima sangat baik untuk kulit karena mengandung banyak manfaat seperti anti-oksidan dan vitamin C yang mengurangi dehidrasi wajah dan peradangan.Tahukah kamu bahwa semangka mengandung sekitar 92 persen air dari total beratnya? Ini adalah salah satu buah yang paling membantu menghidrasi tubuh karena kaya akan vitamin C dan A, magnesium, dan potasium, serta memberikan nutrisi. Jadi, setelah selesai makan sahur, tak ada salahnya bila kamu mengonsumsi semangka, sebagai makanan penutup sebelum imsak.Mirip seperti semangka, melon juga mengandung berkisar 90 persen air dari berat totalnya yang akan menghidrasi kulit dengan sempurna. Ini juga merupakan sumber vitamin B yang baik dan membuat kulit kamu terisi kembali.Selain rasanya yang manis, mangga juga mengandung vitamin A, C, dan E. Vitamin ini efektif dalam mengurangi peradangan dan dehidrasi. Mangga juga dapat meremajakan kulit untuk memberi wajahmu perlindungan kala musim panas yang terik.Pepaya mengandung papain dan chymopapain yang sangat bermanfaat untuk mencegah kerusakan kulit dan meningkatkan elastisitas karena kaya akan anti oksidan. Dengan begitu, tubuh akan terus terhidrasi, walaupun matahari bersinar terang.Buah ini sangat disukai oleh banyak orang dan merupakan salah satu buah paling populer. Tahukah kamu bahwa mereka mengandung 74 persen air dari beratnya, dan mengandung fenolik, zat yang melindungi enzim yang dapat merusak kolagen dan elastin pada kulit.Sebenarnya anggur mengandung 81 persen air dari beratnya. Dan sarat dengan antioksidan yang pasti akan mengurangi dehidrasi pada kulit dan menjaganya tetap sehat dan bercahaya.