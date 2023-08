Bukan Sebagai Obat Pengganti, Inilah Manfaat Kombucha bagi Penderita Diabetes Tipe 2

Hubungan kombucha dengan diabetes tipe 2

(Dr. Sienny Agustin dalam Alodokter mengatakan, kandungan antioksidan dan probiotik pada minuman teh kombucha dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh, memerangi bakteri jahat penyebab infeksi, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Foto: Dok. Instagram Seven Kombucha - Jakarta HAMPER/@7.kombucha)

Kombucha bagi kesehatan

- Menurunkan kadar glukosa darah puasa

- Meningkatkan lipid dan tekanan darah (mengurangi faktor risiko kardiovaskular ini pada penderita diabetes tipe 2)

- Mengelola kadar glukosa darah karena membantu mengurangi resistensi insulin

(TIN)

Kombucha merupakan minuman teh hitam manis yang difermentasi yang dihasilkan dari kultur simbiosis bakteri dan ragi. Kombucha yang diperkirakan berasal dari Tiongkok, juga termasuk minuman tradisional.SCOBY, atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts/Kultur Simbiotik Bakteri dan Ragi, adalah starter fermentasi yang memulai fermentasi kombucha.SCOBY sendiri terdiri dari bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, dan ragi. Untuk rasanya, Kombucha bersoda, asam, dan sedikit manis. Bergantung pada rasa yang ditambahkan, itu bisa memiliki lebih banyak aroma bunga, herbal, atau buah.Mungkin banyak yang belum memgetahui kalau minuman ini telah lama disebut-sebut menyehatkan. Kombucha disinyalir mampu meningkatkan kekebalan dan tingkat energi, mengurangi keinginan makan, dan meredakan radang usus."Beberapa penelitian kombucha di laboratorium dan hewan pengerat menunjukkan harapan, dan satu penelitian kecil pada orang tanpa diabetes menunjukkan kombucha menurunkan gula darah," ujar rekan penulis studi Dr. Dan Merenstein, seorang profesor di Sekolah Kesehatan Georgetown, dalam sebuah pernyataan yang telah dilansir dari Times of India.Studi inovatif telah mengungkapkan bukti awal potensi kombucha untuk menurunkan kadar gula darah pada individu dengan diabetes tipe 2 . Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi dan mengembangkan hasil ini."Saya pikir temuan penelitian ini menunjukkan peningkatan yang nyata pada kadar gula darah puasa pada penderita diabetes tipe 2," jelas Amy Kimberlain, RDN, CDCES, ahli diet, spesialis perawatan dan pendidikan diabetes bersertifikat.Para peneliti melihat efek minum secangkir kombucha setiap hari selama 4 minggu terhadap gula darah. Hasilnya, data menunjukkan bahwa kombucha menurunkan rata-rata kadar glukosa darah puasa dari 164 menjadi 116 miligram per desiliter.Padahal, untuk orang dewasa dengan diabetes, kadar glukosa darah puasa (diukur sebelum makan) idealnya antara 80 hingga 130 mg/dL, menurut American Diabetes Association.Kombucha menawarkan banyak manfaat kesehatan yang menjadikannya tambahan sehat untuk diet seseorang, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan kontrol gula darah. “Salah satu manfaat kombucha yang diklaim adalah kombucha mengandung probiotik,” tegas Kimberlain.Meski belum ada bukti nyata, kombucha memang mengandung beberapa spesies bakteri asam laktat, yang pada gilirannya dapat memiliki fungsi probiotik. Dia menunjuk ke sebuah penelitian tinjauan yang menyarankan probiotik dapat berperan dalam:Selain probiotik, Kimberlain mengatakan kepada Healthline, kombucha juga mengandung polifenol atau antioksidan yang dapat membantu melindungi dari berbagai penyakit.Kombucha juga kaya akan sumber antioksidan yang disebut flavonoid, terutama yang dibuat dengan jenis teh hijau dan merah. Memasukkan kombucha ke dalam makanan biasa membantu mendukung respons antioksidan tubuh. Di mana sangat penting selama masa peningkatan stres mental dan fisik.Perlu dipertimbangkan sebelum meminumnya Selalu penting untuk berbicara dengan dokter sebelum memulai sesuatu yang baru, bahkan minum kombucha.Bila menderita diabetes tipe 2, konsultasikan dengan dokter untuk menentukan asupan kombucha yang tepat. Yang pasti, kombucha tidak boleh digunakan sebagai pengganti perawatan diabetes tradisional seperti modifikasi gaya hidup, obat-obatan, atau terapi insulin.“Tidak ada makanan atau minuman yang dapat menyembuhkan diabetes, tetapi memasukkan makanan fungsional seperti kombucha ke dalam diet seimbang secara keseluruhan dapat membantu manajemen diabetes."Intip membuat SCOBY dari laman YouTube The Fermentation Adventure bertajuk "Making a Kombucha Scoby from Scratch (SPOILER: It's super easy!)" siapa tahu kamu berminat juga membuat teh kombucha dari SCOBY.