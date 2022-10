Cara 'Menjinakkan' 4 Nyeri Haid yang Bisa Merusak Harimu

Mengapa bisa nyeri menstruasi?

Bagi sebagian perempuan datang bulan atau haid bisa menjadi hari yang menyakitkan. Selain suasana hati naik-turun, rasa nyeri, kram, atau sakit kepala bisa dialami beberapa perempuan setiap bulannya. Benar-benar menyiksa!Nyeri haid, meskipun tidak menyenangkan, adalah umum dan biasanya dapat diobati — atau setidaknya dikurangi dengan pengobatan di rumah. Namun, jika mengalami gejala yang melemahkan hingga tidak dapat bekerja atau menjalani aktivitas sehari-hari, ada baiknya perlu perhatian dan perawatan dokter.Untuk nyeri haid secara umum, pertimbangkan ini sebagai panduan 101 demi menghilangkan gejala dan merasa lebih baik setiap bulan.Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, diperkirakan 50 persen perempuan yang mengalami menstruasi mengalami nyeri haid setidaknya satu hingga dua hari per bulan.Tentu saja, intensitasnya bervariasi pada setiap orang, dengan beberapa wanita mengalami kram atau sakit kepala ringan, sementara yang lain berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Juga dikenal sebagai dismenore, nyeri haid sebagian disebabkan oleh pelepasan prostaglandin."Kontraksi otot rahim terjadi sebentar-sebentar sebelum dan selama aliran, dan membantu pengusiran lapisan rahim yang menebal yang terbentuk dan luruh jika kehamilan tidak terjadi," jelas Alyssa Dweck, MD, seorang ginekolog dan pembawa acara podcast Business of the V.Singkatnya, seperti yang telah dinukil dari Real Simple, selama kejadian bulanan ini, hormon perempuan akan meningkat. Alhasil dapat menyebabkan banyak gejala tidak nyaman yang berlalu setelah menstruasi selesai.Perlu diingat, siklus menstruasi bisa lebih nyaman atau setidaknya lebih tertahankan dengan sedikit perubahan dalam pola makan dan kebiasaan sehari-hari. Di sini, para ahli membagikan pengobatan rumahan yang paling efektif, gejala demi gejala.Selama siklus menstruasi, payudara mungkin menjadi lebih luas dan terasa sakit saat disentuh. Bagi banyak orang, tindakan sederhana menyikat sesuatu atau memberikan pelukan erat bisa menyakitkan.Dana Bruck, LAc, MSTCM, salah satu pendiri OVA MOON mengatakan nyeri payudara disebabkan oleh kombinasi peradangan, kelebihan estrogen, dan ketidakseimbangan rasio natrium terhadap kalium dalam tubuh.Untuk meredakannya, mulailah dengan memastikan mendapatkan cukup yodium, meningkatkan asupan air, dan mengonsumsi makanan kaya kalium. Bruck menyarankan makanan yang kaya yodium termasuk rumput laut dan makanan laut, sementara brokoli, bayam, pisang, dan jeruk mengandung kalium.Kontraksi rahim dapat membuat merasa mual dan, dalam beberapa kasus, hampir membuat sesak napas. Untuk menyelamatkan adalah sesuatu yang mungkin kamu miliki dalam jangkauan: botol air panas atau bantal pemanas. Seperti yang dijelaskan Bruck, panas melemaskan otot-otot di tubuh, serta rahim membantu meredakan kram dengan cepat.Cara lain untuk meredakannya adalah dengan mengonsumsi magnesium dan jahe, yang dapat mengendurkan otot-otot internal dalam dosis yang lebih tinggi. Kamu dapat mengonsumsi suplemen atau membuat teh jahe dengan madu untuk mendapatkan kenyamanan.Banyak wanita mengalami nyeri punggung bawah selama siklus menstruasi mereka, dan pengobatan rumahan yang sama untuk kram bisa efektif. Seperti yang dikatakan Bruck, botol air panas dan krim arnica topikal adalah obat yang bagus untuk nyeri punggung bawah yang menyertai menstruasi.Panas dapat memberikan relaksasi segera, dan krim arnica bekerja secara topikal untuk mengurangi peradangan. Memijat area ini juga dapat membawa bantuan yang sangat dibutuhkan.Jika kamu sepertinya tidak bisa fokus dan mengalami sakit kepala yang berdenyut-denyut selama periode, itu bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin tertentu dalam tubuh kamu.Brock merekomendasikan dosis tinggi jahe atau magnesium (ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, pisang, dan banyak lagi) dapat membantu mengendurkan ketegangan di kepala yang disebabkan oleh peradangan.