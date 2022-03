1. Meningkatkan kesehatan jantung

2. Kaya akan vitamin dan mineral

3. Tinggi serat

(Vitamin C, vitamin A, dan berbagai fitonutrien dalam buah beri berfungsi sebagai antioksidan kuat. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Sarat dengan antioksidan dan nutrisi

5. Bagus untuk kolagen kulit

6. Melindungi dari kanker

7. Rendah kalori

Salah satu hal terbaik tentang buah beri adalah keserbagunaannya. Mereka dapat berdiri sendiri sebagai camilan atau lauk. Pada saat yang sama, mereka juga dapat ditambahkan sebagai topping pada banyak makanan yang berbeda. Kamu pun bisa memakannya secara langsung, beku, atau beku-kering.Nikita Oswal, Pendiri dan Kepala Ahli Gizi, Fat2fitcurves, mengatakan "kesegaran dan senyawa bioaktif dalam buah beri di musim semi bermanfaat bagi tubuhmu. Selain membersihkan dan mengatur ulang sistem pencernaan , beri juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh ,” kata Oswal kepada HealthShots.Berikut ini tujuh manfaat kesehatan yang kamu dapatkan jika rutin mengonsumsi beri, seperti:Buah beri telah ditemukan dapat meningkatkan fungsi arteri dan kesehatan jantung, terutama bagi mereka yang memiliki sindrom metabolik dan orang yang merokok.Berries mengandung serat, vitamin C, vitamin K dan mangan. Buah kecil ini juga memiliki salah satu tingkat antioksidan tertinggi, khususnya anthocyanin.Buah beri mengandung serat yang dapat meningkatkan rasa kenyang, serta mengurangi nafsu makan dan jumlah kalori yang diserap tubuh dari makanan campuran.Berries kaya akan antioksidan seperti anthocyanin, asam ellagic, dan resveratrol, yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas.Buah beri mengandung asam ellagic antioksidan, yang dapat membantu mengurangi kerutan dan tanda-tanda penuaan kulit lainnya. Juga membantu mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, dan melawan radikal bebas.Vitamin C, vitamin A, dan berbagai fitonutrien dalam buah beri berfungsi sebagai antioksidan kuat yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas terkait penyakit.Kandungan serat yang tinggi dari buah beri berarti rendah kalori, karena asupan serat dapat membuat Anda menyerap lebih sedikit kalori per hari.