7 Faktor Pemicu Tekanan Darah Tinggi, dari Gaji Kecil hingga Paparan Polusi

1. Tinggal di lingkungan yang berisik

2. Gaji kecil

3. Sering makan asin dan manis

Makanan manis dan asin dapat memicu hipertensi. Foto: Unsplash.com

4. Sering terpapar polusi

5. Terlalu banyak kafein

Konsumsi kafein berlebih dapat memicu hipertensi. Foto: Pexels

6. Tinggal di tempat yang dingin

7. Makan banyak kentang

(MBM)

Jakarta: Penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat menyerang siapa saja, baik usia muda maupun tua. Karena itu, sebisa mungkin hindari pemicu hipertensi Tekanan darah tinggi sering kali tidak terdeteksi. Ketika tidak diobati, hipertensi akan memicu plak di arteri yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular hingga serangan jantung dan stroke Baca: Deretan Olahraga yang Bisa Menurukan Tekanan Darah Tinggi Berikut ini adalah beberapa faktor yang juga dapat memicu tekanan darah tinggi dan perlu Anda ketahui.Lingkungan rumah yang berisik terutama di malam hari dapat mengganggu waktu tidur malam yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi.Menurut penelitian yang diterbitkan The European Journal of Public Health, upah atau gaji merupakan faktor penting bagi rasa kesejahteraan dan harga diri masyarakat umum. Merasa kesal dengan jumlah gaji yang diterima dapat berkontribusi pada banyak komplikasi kesehatan, termasuk tekanan darah tinggi, terutama pada wanita muda.Faktor lainnya adalah bahwa pekerjaan dengan gaji rendah sering kali tidak disertai asuransi kesehatan dan membuat mereka sulit membeli makanan sehat.Mengonsumsi camilan yang memiliki rasa ganda, yakni asin dan manis lebih merugikan untuk kesehatan Anda daripada makan yang asin atau manis saja. Kombinasi gula dan garam tinggi dengan cepat meningkatkan tekanan darah yang memicu hipertensi.Ini karena gula mempertahankan sodium tambahan sekaligus mengurangi kemampuannya untuk menyingkirkan kelebihan garam. Jadi, ini memaksa tubuh Anda untuk menyimpan semua garam yang kemudian dapat menyebabkan tekanan darah tinggi.Semakin sering Anda berada di jalan yang penuh polusi, semakin besar kemungkinan Anda memiliki tekanan darah tinggi. Pernapasan di udara yang tercemar menyebabkan peradangan yang dapat menyebabkan perubahan pada arteri, faktor pemicu penyakit kardiovaskular dan serangan jantung.Kafein adalah stimulan yang kuat. Ini berarti kafein dapat memberi lonjakan tekanan darah dan menekan jantung.Penggunaan kafein berlebih dapat menyebabkan hipertensi dan kerusakan jangka panjang pada jantung. Jika Anda merasa berdebar setelah minum apapun dengan kafein, tandanya untuk mengurangi segera.Cuaca dingin menyempitkan pembuluh darah untuk menghemat panas dan menjaga suhu tubuh. Dengan sedikit ruang bagi darah untuk bergerak, tekanan akan meningkat, bersamaan dengan risiko serangan jantung dan stroke.Mengonsumsi empat atau lebih porsi kentang per minggu dikaitkan dengan risiko tekanan darah tinggi, terutama untuk wanita. Ini karena kentang memiliki indeks glisemik tinggi yang berarti dapat memicu kenaikan tajam kadar gula darah. Tekanan darah tinggi berkaitan erat dengan kadar gula darah yang tinggi pula.