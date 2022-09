Indonesia Bebas Kanker Payudara Stadium Lanjut 2030, IGP Gelar USG Gratis hingga Dewa Budjana Lelang Gitar

(Foto:Medcom.id/M Rodhi Aulia)



Gerakan 10.000 USG Gratis



Dewa Budjana Lelang Gitar

(ROS)

Tahun ini, Lovepink kembali menyelenggarakan Indonesia Goes Pink (IGP) dengan tema Rising Up Together. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mewujudkan Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut pada 2030."Tema ini diangkat sebagai wujud rasa syukur setelah delapan tahun secara konsisten bisa hadir mendampingi perjalanan para warriors dan survivors kanker payudara beserta keluarga mereka. Dengan semangat cinta untuk saling menguatkan, tema ini juga dipilih sebagai pengingat bahwa Lovepink hadir untuk saling mendukung dengan menciptakan komunitas yang welas asih dan memberdayakan," kata Chairwoman Lovepink Samantha Barbara pada konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2022.Lovepink merupakan sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada kegiatan sosialisasi deteksi dini dan pendampingan bagi perempuan dengan kanker payudara.Lebih lanjut Samantha menjelaskan bahwa satu dari tiga perempuan Indonesia berisiko terkena kanker payudara. Sebuah jenis kanker dengan jumlah terbanyak di Indonesia dan menjadi penyumbang kematian pertama akibat kanker. Namun risiko itu bisa ditekan agar pasien tidak menderita hingga stadium lanjut.Oleh karena itu, terdapat tiga komponen yang menjadi landasan IGP dengan tema Rising Up Together tahun ini. Pertama, memberdayakan pasien baik warriors dan survivors. Kedua, memberdayakan perempuan dan keluarganya. Ketiga, untuk memberdayakan masyarakat dan kelompok pasien lainnya.Head of IGP 2022 Fertina Tarasari menjelaskan pihaknya terus menanamkan kesadaran dan kebiasaan rutin untuk mencegah kanker stadium lanjut sejak dini. Penanaman kebiasaan itu melalui kompetisi PINK Dance, yaitu lomba menari (antargrup) dengan koreografi yang mengacu pada gerakan-gerakan dasar Sadari (periksa payudara sendiri)."Untuk detailnya dapat dicek di akun Instagram Indonesia Goes Pink, apa-apa saja gerakannya, apa saja rules-nya, bisa dicek. Termasuk juga untuk pendaftaran tim dance, itu juga dapat dicek di bio Instagram Indonesia Goes Pink," ujar perempuan yang akrab disapa Sari ini.Sari menjelaskan PINK Dance menjadi bagian edukasi yang menyasar anak-anak muda dengan cara yang menyenangkan. Sebanyak lima tim yang masuk sebagai finalis akan tampil pada momen PINK Walk.PINK Walk merupakan kegiatan jalan santai dalam suasana gembira bersama warriors, survivors, teman dan keluarga, dengan tujuan untuk membangkitkan semangat para pejuang kanker payudara, sekaligus mengingatkan masyarakat umum akan pentingnya deteksi dini kanker payudara.PINK Walk akan berlangsung di VIP Barat Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu, 9 Oktober. Siapapun yang berminat ikut meramaikan PINK Walk dapat melakukan pendaftaran melalui linkIGP 2022 juga akan memberikan banyak informasi dengan mengadakan PINK Webinar Series, yakni rangkaian webinar yang terbuka untuk publik, berlangsung pada 7-8 Oktober. Topik yang akan dibawakan seputar kesehatan perempuan dan kanker payudara, juga topik yang membangun rasa percaya diri dan memberdayakan penyintas kanker payudara. Akan hadir sejumlah narasumber yang mumpuni di bidang masing-masing, mulai dari dokter, praktisi kesehatan mental dan fisik, ahli gizi, dan sebagainya.Selain ketiga kegiatan utama di atas, perayaan IGP ke-6 juga makin berwarna dengan acara nonton bareng untuk para warriors dan survivors. Film yang akan diputar berjudul Pinky Promise, bertemakan perjuangan perempuan-perempuan dengan kanker payudara.Lovepink juga akan berbagi informasi seputar Breast Cancer Awareness di akun Instagram @lovepinkindonesia dan @indonesiagoespink lewat PINKSTAGRAM LIVE, bersama para ahli, praktisi, dan selebriti, selama dua minggu sekali pada September dan setiap minggu pada Oktober.Bersamaan dengan IGP 2022, Lovepink menggelar pemeriksaan USG payudara gratis untuk 10 ribu perempuan dengan keterbatasan finansial atau kurang mampu."Kami meningkatkan pelayanan deteksi dini kanker payudara ketimbang sebelumnya," kata Ketua Pelaksana Gerakan 10.000 USG Payudara Gratis , Tri Oetami.Pada IGP 2021, pihaknya melaksanakan 1.000 USG payudara gratis yang tersebar di lima daerah, yaitu Padang, Banjarbaru, Jabodetabek, Yogyakarta dan dan Jember. Kala itu, lebih dari 2.500 perempuan kurang mampu mengikuti program Sadanis atau periksa payudara secara klinis.Dengan pencapaian tersebut, Lovepink melanjutkan gerakan ini dengan meningkatkan target jumlah pemeriksaan hingga 10 ribu untuk memperluas akses bagi perempuan kurang mampu agar berkesempatan melakukan deteksi klinis. Gerakan ini sejalan dengan WHO Global Breast Cancer Initiative yang bertujuan mengurangi angka kematian akibat kanker payudara global sebanyak 2,5 persen antara 2020 sampai 2040 dengan melakukan deteksi dini melalui Sadari dan Sadanis diagnosis tepat waktu, dan manajemen kanker payudara yang menyeluruh.Untuk pelaksanaan Gerakan 10.000 USG Payudara Gratis ini yang telah berlangsung sejak Agustus 2022, Lovepink menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit di wilayah Padang, Banjarbaru, Jabodetabek, Yogyakarta, Jember, dan tahun 2022 bertambah satu kota, yakni Bandung."Perempuan dengan keterbatasan finansial itu kami minta untuk datang secara mandiri ke rumah sakit atau ke klinik yang kita tunjuk, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan," kata Tri Oetami.Tri menambahkan pihaknya juga menyediakan uang transportasi dan uang makan siang untuk para peserta pemeriksaan USG gratis. Tri memahami kehadiran mereka di rumah sakit atau klinik tentu akan menyita waktu mereka dalam bekerja dan berpotensi besar menghilangkan pendapatan mereka yang bersifat harian."Mengajak peserta untuk melakukan pemeriksaan USG payudara meskipun gratis, ternyata sangat tidak mudah. Mereka diselimuti kekhawatiran dan ketakutan. Karena itu, kami memberikan edukasi kepada mereka, sebelum diajak datang ke rumah sakit untuk USG. Sesi edukasi ini terbukti sangat efektif dan mereka bisa mengerti 'Oh ternyata USG kayak begini'," ujarnya.Dengan berlanjutnya gerakan ini, Lovepink berharap mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik dari segi dana maupun pelaksanaan teknis. Salah satunya dengan meluncurkan program donasi crowdfunding melalui platform Ayobantu yang bisa diaksesMusisi Dewa Budjana turut mendukung agar IGP 2022 dan Gerakan 10.000 USG Payudara Gratis ini. Budjana melelang khusus dua buah gitar miliknya yang kini sedang dipamerkan dalam sebuah eksibisi bertajuk "Dawai Dawai Dewa Budjana" di Distrik Seni, Sarinah, Jakarta.Gitar-gitar tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dewa Budjana dengan pelukis Putu Sutawijaya dan Eko Nugroho, lalu ada juga sebuah gitar yang dilukis oleh Sekar Jatiningrum, seorang perupa yang juga merupakan survivor kanker payudara. Lelang dua buah gitar tersebut akan dilaksanakan pada minggu kedua Oktober 2022, dan hasil dari pelelangan gitar-gitar tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk mendukung Gerakan 10.000 USG PayudaraGratis."Harapan saya agar semua target sampai 10 ribu USG gratis bisa terlaksana. Kemudian juga saya berharap semoga banyak hal-hal besar yang akan datang, siapa tahu banyak pihak lain yang bisa ikut lelang bersama saya di Sarinah," kata Budjana."Acara seperti IGP ini juga dapat membbuat banyak orang menjadi lebih tahu sejak dini tentang kanker payudara dan semua orang bisa saling membantu," imbuhnya.Rangkaian kegiatan Indonesia Goes Pink mendapatkan dukungan penuh dari Oriflame Indonesia dan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sehingga memperkuat ikhtiar Lovepink untuk senantiasa mendampingi perempuan dari segala lapisan masyarakat agar peduli terhadap kesehatan payudara tanpa terkecuali. Termasuk Media Grup Network (Metro TV, Medcom.id, dan Media Indonesia) yang menjadi media partner dalam rangkaian kegiatan amal ini.