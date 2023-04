Mata Lengket dan Tanda Teratas Gejala Baru Covid-19 pada Anak

(Dilansir dari Halodoc, untuk batuk sebagai salah satu gejala covid-19, perbedaannya pada pengidap flu umumnya mereka akan mengalami batuk berdahak. Sementara itu, pada orang yang terinfeksi covid-19, pasien umumnya akan mengalami batuk kering. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

Tanda covid-19 tidak terlihat

- Varian 1.16 termasuk demam tinggi, pilek dan batuk

- Namun, ada beberapa gejala (baru) yang diperhatikan para ahli pada pasien yang tertular varian virus ini. Menurut para ahli, gejala baru ini tidak terlihat pada gelombang sebelumnya

- Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah kenyataan yang menyerang anak-anak

Apa saja gejala covid-19 terbaru?

Apa kata WHO?

Covid-19 kembali menyebar di India. Dalam 24 jam terakhir, negara tersebut telah melaporkan lebih dari 5.000 kasus infeksi baru.Bahkan menurut laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India, negara itu mencatat 5.880 kasus covid-19 baru dan 12 kematian lainnya.Karena ketakutan akan gelombang baru virus korona meningkat tinggi di negara itu, para ahli telah memperingatkan terhadap varian yang mendatangkan malapetaka secara nasional.Terlepas dari lonjakan besar dalam kasus covid-19 harian, para ahli telah menunjukkan bahwa mereka juga memerhatikan gejala baru dari virus korona yang muncul, yang tidak terlihat selama gelombang sebelumnya di negara India.Apa saja gejala baru ini, dan siapa yang berisiko? Mari kita cari tahu semuanya melalui pemaparan yang telah dikutip dari The Health Site.Salah satu varian yang mendorong gelombang virus korona saat ini di India adalah XBB yang sangat menular, varian 1.16, satu silsilah dari Omicron Dikenal juga dengan nama Arcturus, varian ini mampu menginfeksi individu yang telah divaksinasi penuh dan juga mereka yang telah sembuh dari infeksi. Beberapa gejala teratas terkait dengan XBB.Selain gejala umum infeksi virus korona seperti demam, batuk, pilek, diare, dan sakit kepala, beberapa anak juga melaporkan tanda-tanda seperti konjungtivitis gatal dan mata lengket (mata merah), gejala yang tidak terlihat pada gelombang sebelumnya.Mengambil dari Twitter, Vipin M. Vashishtha, Dokter Anak, Anggota-WHO-VSN mengatakan, "Selama dua hari terakhir, telah mulai mendapatkan kasus covid-19 pediatrik sekali lagi setelah jeda enam bulan! Fenotipe kekanak-kanakan tampaknya merawat bayi dengan demam tinggi, pilek- batuk, dan konjungtivitis tidak bernanah, gatal dengan mata lengket, tidak terlihat pada gelombang sebelumnya."Sebelumnya, Vipin M. Vashishtha telah memperingatkan tentang sifat menular dari varian XBB.1.16, dengan mengatakan bahwa varian tersebut memiliki keunggulan pertumbuhan 140 persen dibandingkan XBB.1.5, membuatnya lebih agresif.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa varian baru XBB.1.16 tidak berbahaya dan mematikan, namun mutasi tertentu pada protein lonjakannya dapat membuatnya menjadi jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi parah di masa mendatang.Pejabat WHO, Maria Van Kerkhove mengatakan, salah satu hal yang sangat dikhawatirkan adalah potensi perubahan virus menjadi tidak hanya lebih menular tetapi juga lebih parah.