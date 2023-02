10 Efek yang Kamu Rasakan setelah Berhenti Minum Kopi

1. Berat badan menurun

2. Berat badan meningkat

3. Sakit kepala sementara

4. Menurunnya kewaspadaan/konsentrasi

5. Sembelit

6. Memperlambat penuaan kulit

7. Merasa lebih baik

8. Tidur lebih baik

9. Senyum lebih indah

10. Kurang antioksidan

(FIR)

: Jika kafein adalah bagian besar dari diet harianmu, menghilangkannya dapat memiliki sejumlah efek yang tidak menyenangkan dalam jangka pendek. Berhenti minum kopi bisa mengakibatkan kamu sakit kepala, kelelahan, kantuk, suasana hati yang buruk, kesulitan berkonsentrasi, dan mudah tersinggung.Kamu akan mulai merasakan gejala satu atau dua hari setelah berhenti. Mereka dapat bertahan dari 2 hingga 9 hari. Minumlah air yang cukup, ganti minuman non-kafein lainnya, dan berolahraga secara teratur untuk membatasi efek buruk berhenti minum kopi.Berikut ini adalah 10 gejala sementara yang akan kamu alami saat berhenti konsumsi kopi.Penelitian di Duke University menunjukkan bahwa konsumsi harian kafein dalam kopi, teh, atau minuman ringan meningkatkan kadar gula harian peserta hampir 10 persen, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan obesitas. Menghentikan minuman kafein favoritmu yang mengandung gula sepenuhnya dapat memangkas ratusan kalori dari diet dalam satu hari.Pernahkah kamu mengalami ngidam yang aneh jika kamu menghindar dosis kafein pada suatu pagi? Karena kopi dapat menekan nafsu makan untuk sementara, kamu mungkin lebih sering mengonsumsi pengganti yang mengandung lemak atau gula daripada biasanya setelah kamu berhenti minum secangkir kopi setiap hari.Minum terlalu banyak kafein lalu menghentikan kebiasaan itu dapat menyebabkan sakit kepala sementara. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Library of Medicine, AS, konsumsi kafein menyebabkan penyempitan pembuluh darah, yang menghambat kecepatan aliran darah, berkurang hingga 27%. Berhenti mengonsumsi kafein memungkinkan pembuluh darah tersebut kembali ke ukuran normal dan dapat menyebabkan sakit kepala sementara.Kafein adalah stimulan yang dapat membantmu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Saat kamu tiba-tiba berhenti mengonsumsi zat ini, mungkin sulit untuk tetap terjaga.Selain itu, kamu mungkin juga merasa mengantuk dan terganggu. Jika kamu tidak menginginkan efek samping tersebut, kurangi konsumsi kopi secara perlahan dengan peningkatan dosis secara bertahap.Kopi merangsang sistem pencernaan serta otak. Tiba-tiba mengurangi kafein dapat menyebabkan sembelit. Namun, kamu dapat mengganti kafein tersebut dengan air atau makanan nabati kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang dapat membantu mengatasi gejala ini.Kafein memperlambat kecepatan tubuh membuat kolagen. Ini adalah protein yang memberikan kekencangan dan elastisitas kulit. Ketika jumlah kolagen berkurang, kulit mulai kendur, dan muncul kerutan. Jadi saat kamu berhenti minum kopi, kamu bisa mengurangi faktor yang memperlambat pembentukan kolagen sehingga mengurangi kecepatan penuaan kulit.Kafein dalam kopi memiliki kemampuan untuk menciptakan hormon stres. Menghentikan kopi akan mengurangi jumlah hormon ini. Meskipun mengurangi kafein dapat menyebabkan beberapa efek yang tidak diinginkan pada awalnya, suasana hatimu akan stabil setelah beberapa saat.Dr. Michael A. Grandner, juga ahli tidur di AS, menjelaskan bahwa kopi secara langsung memengaruhi siklus tidur-bangun tubuh dan bertahan di dalam tubuh selama berjam-jam. Minum kopi dapat membuat sebagian orang sulit tidur dan bolak-balik di malam hari. Menghilangkan kafein akan mengurangi risiko gangguan tidur dan membantumu tidur lebih nyenyak.Kopi sangat asam, yang berarti mengikis enamel gigi dan menodai gigi pada setiap tegukan. Kurangi kafein dan kamu akan melindungi gigi dari erosi seumur hidup, menghasilkan senyum yang lebih putih dan lebih percaya diri!Kopi adalah sumber antioksidan nomor satu dalam makanan rata-rata orang Amerika, menurut penelitian dari University of Scranton. Untungnya, tidak sulit untuk menebus asupan kopi rutin kamu dengan menggantinya menggunakan teh, buah, dan sayuran yang kaya antioksidan.