Gula Darah Bisa Naik saat Dini Hari, Ini 5 Cara Menurunkannya

Kamu pernah mengalami lonjakan gula darah di pagi hari? Ternyata, fenomena fajar ini biasa terjadi antara jam 2 hingga 8 pagi.Mengutip WebMD, pada umumnya, perubahan hormonal normal yang dilakukan tubuh di pagi hari akan meningkatkan gula darahmu, baik yang menderita diabetes atau tidak. Jika tidak, tubuh hanya membuat lebih banyak insulin untuk menyeimbangkan semuanya. Kamu bahkan tidak menyadari hal itu terjadi.Tetapi jika kamu merupakan penderita diabetes, itu berbeda. Karena tubuh penderita diabetes tidak merespon insulin seperti kebanyakan, pembacaan gula darah puasa bisa naik, bahkan jika mengikuti diet ketat.Peningkatan gula adalah cara tubuh untuk memastikan kamu memiliki cukup energi untuk bangun dan memulai hari. Jika kamu merupakan penderita diabetes, tubuh mungkin tidak memiliki cukup insulin untuk melawan hormon ini.Beberapa peneliti percaya bahwa pelepasan semalam alami dari apa yang disebut hormon kontra-regulasi, seperti hormon pertumbuhan, kortisol, glukagon, dan epinefrin, membuat resistensi insulin kamu lebih kuat.Ini beberapa alasan mengapa seseorang memiliki gula darah tinggi di pagi hari:- Tidak memiliki cukup insulin pada malam sebelumnya.- Minum terlalu banyak atau terlalu sedikit obat.- Makan camilan yang salah sebelum tidur.Dikutip dari Eat This Not That, kamu bisa melakukan hal ini di pagi hari untuk menurunkan gula darah, antara lain:Minum cukup air membantu mengurangi gula darah dengan mengencerkan jumlah gula dalam aliran darah tubuh. Kamu bisa minum air putih selepas kamu bangun tidur. Kamu bisa siapkan terlebih dahulu airnya di malam hari jika malas bergerak.Beberapa orang memperhatikan bahwa semakin lama mereka tidak makan, semakin banyak gula darah mereka yang terus meningkat. Proses ini dikenal sebagai glukoneogenesis, atau proses pembuatan gula darah yang disimpan di hati untuk menjaga tingkat energi tanpa makanan.Maka dari itu, kamu dianjurkan untuk sarapan agar bisa menurunkan gula darah di dalam tubuh.Aktivitas, terutama di pagi hari, melibatkan otot kita dan mulai menurunkan gula darah. Otot kita menggunakan glukosa untuk energi, dan saat kita berolahraga, kita mengeluarkan gula darah dari aliran darah dan menggunakannya.Sarapan berprotein tinggi menciptakan aliran energi yang lambat dan stabil yang memiliki efek bertahan lama sepanjang hari. Makanan berprotein tinggi telah terbukti menstabilkan gula darah dan dapat menurunkan pasang surut sepanjang hari.Kafein memicu hormon stres yang membantu menciptakan perasaan waspada dan terjaga yang kita kaitkan dengan minuman pagi kita. Namun, itu juga mengaktifkan serangkaian peristiwa yang meningkatkan gula darah.Maka dari itu, kontrol diri dalam mengonsumsi kafein sangat diperlukan. Karena kafein dapat meningkatkan gula darah karena kandungan di dalamnya.Jika fenomena fajar mengganggumu di pagi hari, kamu bisa mencoba hal-hal ini untuk mengurangi kadar gula darah yang tinggi, yaitu:- Makan malam lebih awal di malam hari.- Lakukan sesuatu yang aktif setelah makan malam, seperti jalan-jalan.- Periksa dengan penyedia layanan kesehatan mengenai obat yang diminum.- Sarapan. Ini membantu mengembalikan gula darah kamu ke normal, yang memberi tahu tubuhmu bahwa sudah waktunya untuk mengendalikan hormon anti-insulin.- Makan camilan dengan sedikit karbohidrat dan protein sebelum tidur.- Menghindari semua minuman yang dimaniskan dengan gula, seperti soda, minuman buah, minuman buah, dan teh manis.