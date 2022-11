Ini Makanan Super Terbaik untuk Meredakan Nyeri Sendi

Berikut makanan super untuk dimakan lebih banyak untuk meredakan akibat nyeri sendi.

1. Apel, brokoli, dan jeruk

(Kandungan-kandungan nutrisi di dalam blueberry, terutama vitamin A dan vitamin C adalah zat antioksidan yang kuat. Zat inilah yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Berry dan delima

3. Ikan berlemak

4. Kunyit

5. Biji-bijian utuh

6. Minyak zaitun

(TIN)

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, lebih dari 58 juta orang di Amerika Serikat menderita nyeri sendi. Arthritis adalah penyebut yang umum.Ada berbagai bentuk radang sendi, tetapi osteoartritis adalah masalah besar, biasanya merupakan korban dari bertambahnya usia. Ini menyebabkan nyeri sendi paling banyak, sejauh ini.Untungnya, ada sesuatu yang dapat dilakukan setiap hari untuk membantu meredakan nyeri sendi, yakni dengan makan makanan yang lebih sehat Beberapa jenis dari nyeri sendi adalah Osteoartritis (OA) yang umumnya dikaitkan dengan kelebihan berat badan. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif, yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan bantalan di dalam sendi.Kelebihan berat badan dapat memberi tekanan tambahan pada persendian, terutama sendi lutut dan pinggul, sering kali menyebabkan gesekan tulang-ke-tulang yang memicu rasa sakit, nyeri, bengkak, dan kaku.Jenis arthritis umum lainnya juga dapat memicu rasa sakit yang melemahkan — rheumatoid arthritis (RA). RA adalah kelainan autoimun, artinya sistem kekebalan Anda secara keliru melepaskan bahan kimia untuk menyerang lapisan sendi kamu."Saran diet untuk osteoarthritis dan rheumatoid arthritis pada dasarnya adalah diet berbasis piring yang seimbang, berserat tinggi, yang mencakup makanan laut secara teratur," papar ahli gizi terdaftar Elizabeth Ward, MS, RN, rekan penulis The Menopause Rencana Diet, Panduan Alami untuk Mengelola Hormon, Kesehatan dan Kebahagiaan.Untuk meredakan nyeri sendi, kamu tidak bisa salah dengan mengisi piring dengan lebih banyak hasil bumi. "Buah dan sayuran adalah makanan pembangkit tenaga yang kaya akan antioksidan yang mengurangi peradangan pada persendian dan otot," kata Ward."Mereka juga memasok serat untuk membuat kenyang lebih lama dan membantu menjaga kadar glukosa darah lebih baik daripada makanan yang kaya gula sederhana.Di antara buah-buahan dengan jumlah senyawa bioaktif tertinggi dengan efek antiinflamasi dan analgesik adalah blueberry, raspberry, stroberi, dan delima. Juga, dilansir dari Eat This, Not That!, polifenol buah tertentu, termasuk quercetin dan flavonoid jeruk, telah terbukti secara khusus meringankan gejala rheumatoid arthritis, menurut jurnal Food & Function.Makan salmon, sarden, makarel, tuna kalengan, atau ikan berlemak lainnya yang kaya asam lemak Omega-3 beberapa kali seminggu dapat membantu mengurangi gejala rheumatoid arthritis. Studi menunjukkan bahwa memiliki rasio asam lemak omega-3 yang lebih besar dengan omega-6 menekan peradangan pada orang dengan RA.Bahan aktif dalam bumbu ini adalah kurkumin, polifenol dengan sifat anti-inflamasi, yang menunjukkan potensi meredakan nyeri osteoarthritis. Sebuah studi meta-analisis di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa mengonsumsi berkisar 1.000 miligram kurkumin per hari mengurangi rasa sakit sama baiknya dengan obat analgesik yang tersedia secara komersial seperti ibuprofen, diklofenak, dan glukosamin.Salah satu penanda penyakit pada penderita RA adalah protein C-reaktif (CRP), yang dapat dideteksi dengan tes darah sederhana, menurut Archives of Internal Medicine. Tingkat yang meningkat menunjukkan peradangan di tubuh, yang memperparah nyeri sendi.Minyak zaitun extra virgin adalah salah satu lemak terbaik untuk dimasukkan ke dalam diet karena dapat membantu mengelola kolesterol dan memberikan antioksidan yang bermanfaat.Lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung juga mengandung senyawa polifenol yang disebut oleocanthal yang bertindak seperti ibuprofen dalam mengurangi rasa sakit, menurut sebuah penelitian di International Journal of Molecular Science.