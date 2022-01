Mengenal Covid-somnia, Gangguan Psikiatri Sering Terjadi saat Pandemi

(FIR)

: Penduduk yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia memang makin banyak, tapi persoalan baru datang dengan merebaknya Varian Omicron . Penyebarannya dinilai lebih cepat, yakni post-covid syndrome, sehingga dapat menyerang tak hanya fisik, tetapi juga mental.Sebuah studi observasional terhadap lebih dari 230.000 rekam medis pasien yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry (April 2021), menyatakan bahwa satu dari tiga orang penyintas Covid-19 akan mengalami gangguan saraf, atau gangguan psikiatri dalam kurun waktu enam bulan setelah terinfeksi virus Covid-19 Gangguan psikiatri yang paling umum ditemukan menurut studi tersebut adalah insomnia dan gangguan kecemasan. Sebanyak 13 persen dari pasien Covid-19 terdiagnosis mengalami keluhan ini.Diagnosis tersebut menjadi diagnosis pertama kali, artinya mereka tidak pernah memiliki riwayat gangguan tersebut sebelumnya. Istilah “Covid-somnia” atau “Corona-somnia” mulai dikenal sekitar musim panas 2020.Gangguan ini menggambarkan dampak pandemi global terhadap pola tidur seseorang. Data yang diperoleh dari hampir seluruh belahan dunia memperlihatkan adanya jumlah besar populasi yang mengalami kesulitan tidur.Pada 2020, British Sleep Society melaporkan bahwa kurang dari separuh penduduk Inggris mendapatkan 'tidur yang menyegarkan'. Sementara di Amerika Serikat, masalah kurang tidur sudah dianggap sebagai epidemi oleh CDC (Centers for Disease Control).Sejak berlangsungnya pandemi, kasus insomnia semakin meningkat hingga mencapai 40%. Gangguan tidur selama pandemi Covid-19 ini disebut sebagai “tandemic” (epidemi yang disebabkan oleh, diperburuk oleh, dan berjalan beriringan dengan pandemi) oleh Dr. Abinav Singh, seorang direktur medis The Indiana Sleep Center.Pandemi Covid-19 telah mengubah hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan orang tua menyesuaikan diri dengan sekolah jarak jauh. Jutaan pekerja beralih pada pekerjaan jarak jauh, dirumahkan, atau kehilangan pekerjaan sama sekali.Banyak orang yang mengalami penyakit dan kehilangan anggota keluarganya karena Covid-19. Belum lagi adanya ketidakpastian sosial ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila seseorang mengalami kesulitan tidur, dengan begitu banyak beban dan kecemasan yang datang secara simultan.