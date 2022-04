Varian Covid-19 Semakin Meningkat, Apa Gejala yang Harus Diwaspadai?

(Gejala umum covid-19 antara lain batuk, kelelahan, sakit kepala, dan demam. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Kasus covid-19 kembali meningkat karena varian baru menyebar ke seluruh negeri. Berbagai varian virus korona dan subvarian dari varian tersebut menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan dunia. Tentu ini menimbulkan pertanyaan gejala apa yang harus diwaspadai dari covid-19 tersebut.Seperti yang diberitakan laman Deseret, beberapa varian saat ini merupakan subvarian dari varian omicron atau varian rekombinan yang menggabungkan dua strain yang berbeda. WHO menyatakan bahwa mereka tetap memantau subvarian Omicron baru BA.4 dan BA.5, yang merupakan turunan dari varian Omicron.Departemen Kesehatan Masyarakat negara bagian New York mengatakan, varian BA.2.12 dan BA.2.12.1 yang juga subvarian dari subvarian BA.2 Omicron di mana bertanggung jawab atas lonjakan kasus covid-19 baru-baru ini di New York.Sedangkan, varian Omicron XE menggabungkan strain Omicron asli dengan subvarian Omicron BA.2 yang baru-baru ini ditemukan di Jepang.Dr Michael Angarone dari Northwestern, seorang profesor kedokteran penyakit menular, mengatakan kepada NBC Chicago bahwa gejala utama covid-19 saat ini mirip dengan gejala virus korona lainnya. “Jadi ini virus yang sama, jadi SARS korona virus 2, jadi kami melihat gejala yang sama,” tegasnya.Sementara, Dr Gregory Huhn, seorang dokter penyakit menular, mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk melihat cakupan penuh gejala covid-19 baru yang terkait dengan varian ini.“Saya tidak tahu apakah kami, saat ini, mengetahui fitur khusus yang membedakan BA.2 versus BA.1. Maksud saya, untuk BA.1, kami tahu bahwa itu sebagian besar merupakan infeksi tipe pernapasan atas daripada infeksi saluran pernapasan bawah yang dapat menyebabkan pneumonia dan komplikasi lebih lanjut dan lebih besar,” tandasnya.Yang harus diperhatikan, siapa pun yang khawatir tertular virus korona saat ini harus mewaspadai gejala umum covid-19 , seperti batuk, kelelahan, sakit kepala, dan demam."Kami telah memublikasikan beberapa sumber daya untuk membantu. Gejala varian Omicron yang 'sangat aneh' telah muncul menyerupai virus besar lainnya," pungkasnya.