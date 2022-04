Ladies, Ini 4 Jenis Makanan untuk Mengatasi Haid Tidak Teratur

Biji ketumbar

Pepaya

Parsley

Kunyit

Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung sekitar 28 hari. Lebih tepatnya sekitar 21-45 hari pada wanita dewasa dan 21-35 hari pada remaja. Akan tetapi, ada saat-saat di mana siklus menstruasi menjadi tidak teratur seperti biasanya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti riwayat keluarga haid tidak teratur, menopause, stres, merokok, atau efek samping obat.Namun, kamu tak perlu khawatir ada beberapa sumber makanan yang dapat membantu siklus menstruasi jadi lancar, yakni:Menurut The Health Site, dalam hal mengatur siklus menstruasi biji ketumbar adalah ramuan yang sangat baik. Biji ketumbar mengandung sifat yang tidak hanya meningkatkan kualitas rahim, tetapi juga membantu menyeimbangkan hormon lebih baik sehingga menstruasi akan menjadi lebih mudah diprediksi. Selain itu, biji ketumbar juga dapat mengurangi kembung dan kram sebelum atau saat menstruasi.Menurut Healthline, buah ini memiliki banyak serat, vitamin C, vitamin A, folat, dan potasium. Semua nutrisi ini bekerja sama untuk mengurangi stres oksidatif, melawan radikal bebas, memperbaiki pencernaan, melindungi kulit dari kerusakan sinar UV, dan memperkuat jantung.Pepaya juga dapat membantu menurunkan peradangan yang berarti jika memakannya, itu tidak hanya membantu mengatur menstruasi tetapi juga meredakan rasa tidak nyaman saat menstruasi.Parsley bermanfaat dalam membantu melancarkan menstruasi karena ada dua sifat di dalamnya, yaitu myristicin dan apiol. Kedua sifat ini dapat meningkatkan produksi estrogen dalam tubuh, seperti yang dicatat oleh sebuah studi dari BMC Complementary and Alternative Medicine. Studi tersebut mencatat bahwa parsley juga dikenal sebagai emmenagogue yaitu makanan yang dapat memicu aliran menstruasi.Tentu kamu sering mendengar nasihat orang tua zaman dulu yang menganjurkan untuk mengonsumsi jamu kunyit asam saat kamu sedang haid. Ternyata memang benar kunyit dapat memperlancar siklus haid lho! Pasalnya, selama periode menstruasi, kunyit dapat membantu mengurangi gejala yang berhubungan dengan PMS (sindrom pra-menstruasi) dan dapat menurunkan produksi estrogen berlebih (yang juga dapat menyebabkan siklus tidak teratur).Manfaat lain dari kunyit yang jarang diketahui yaitu dapat mengobati diabetes, mengurangi gejala yang berhubungan dengan depresi, meredakan eksim dan psoriasis, dan memperkuat kesehatan mata.