Setara Obat, Berikut 6 Bumbu Dapur yang Efektif Turunkan Gula Darah

1. Kayu manis

Kayu manis bisa bantu turunkan kadar gula darah, foto: pexels

2. Kunyit

3. Jahe

Jahe bisa bantu turunkan kadar gula darah, foto: pexels

4. Ketumbar

5. Cengkeh

Cengkeh bisa bantu turunkan kadar gula darah, foto: pexels

6. Bawang putih

(SUR)

Jakarta: Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah. Kadar gula yang tinggi merupakan masalah kesehatan yang tak boleh dibiarkan begitu saja.Bagi mereka yang sudah didiagnosis mengidap penyakit diabetes, memiliki gula darah yang tinggi dapat memicu komplikasi yang mematikan. Oleh karena itu, untuk mencegahnya diperlukan untuk selalu menjalankan gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan dan rutin berolahraga.Bagi yang sudah terlanjur mengidap diabetes, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Selain obat, ada banyak hal lain yang bisa bantu turunkan kadar gula darah. Salah satunya adalah bumbu dapur lho!Bumbu dapur bisa dimanfaatkan sebagai bahan alami yang bisa menurunkan kadar gula darah dengan catatan mengonsumsinya dengan cara yang benar dan tidak berlebihan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah macam-macam bumbu dapur yang bisa turunkan kadar gula darah sehingga bisa atasi diabetes.Mengutip dari buku berjudul The Miracle of Herb karya dr Prapto Utami, Desty Ervira Puspaningtyas S.Gz, kayu manis mengandung senyawa kafeat dan sinamat yang berperan untuk menghambat aktivitas enzim glukosidase. Bila aktivitas enzim glukosidase terhambat, otomatis efeknya kadar gula darah akan menurun.Kunyit mengandung kurkumin yang efektif mencegah diabetes. Sebuah penelitian yang yang diterbitkan dalam jurnal Evidance based Complementaru and Alternative Medicine mengungkapkan senyawa aktif dalam kunyit yang disebut kurkumin bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah. Tidak hanya itu, kurkumin juga bermanfaat untuk mengurangi risiko komplikasi terkait diabetes.Jahe memiliki kandungan yang bisa membantu homeostasis glukosa di dalam darah. Oleh karena itu, jahe sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Studi menyebutkan jahe bisa mengurangi kadar glukosa serum pada penderita diabetes tipe 2. Tak hanya bisa dikonsumsi sebagai campuran bumbu masakan, jahe juga bisa dicampurkan ke dalam minuman seperti teh, atau air hangat.Ketumbar bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah serta membantu produksi insulin. Untuk merasakan manfaatnya, cukup sediakan segenggam ketumbar, lalu masukkan segenggam ketumbar ke dalam air dan biarkan semalaman, setelah itu saring dan minum air rendaman ketumbar pada pagi hari saat perut kosong.Cengkeh adalah bumbu aromatik yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan melindungi pencernaan. Beberapa penelitian membuktikan khasiat cengkeh dalam mengobati gula darah tinggi dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, cengkeh juga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida.Bawang putih salah satu bahan alami yang populer di dunia.Tidak heran, selain dimanfaatkan sebagai bumbu masak, bawang putih juga kerab digunakan dalam pengobatan alternatif salah satunya adalah mengelola gula darah dan cocok untuk penderita diabetes."Satu buah bawang putih di pagi hari sangat efektif untuk penderita diabetes dan tekanan darah tinggi," kata Shilpa Arora, Ahli Nutrisi Makrobiotik dan Praktisi Kesehatan.