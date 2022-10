Penelitian: Kopi Turunkan Risiko Masalah Jantung dan Kematian Dini

(Sandee LaMotte via CNN dalam "Coffee lowers risk of heart problems and early death, study says, especially ground and caffeinated" menulis tentang minum dua hingga tiga cangkir kopi sehari dikaitkan dengan penurunan kematian dini terbesar. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Kopi bubuk dan berkafein

(TIN)

Sudah lama terjadi perdebatan apakah kopi benar-benar baik untuk kamu. Namun saat ini, ada kabar baik bagi pencinta kopi di mana sebuah penelitian tampaknya mendukung manfaat kopi.Studi yang diterbitkan dalam European Journal of Preventive Cardiology, menunjukkan bahwa dua hingga tiga cangkir kopi sehari sebenarnya dapat melindungi dari penyakit jantung dan bahkan kematian dini."Kopi tanpa kafein, bubuk, dan instan, terutama pada dua hingga tiga cangkir per hari, dikaitkan dengan penurunan yang signifikan dalam insiden (penyakit kardiovaskular) dan kematian," tulis para peneliti.Ditambahkan, bahwa kopi bubuk dan instan tidak tanpa kafein dikaitkan dengan penurunan aritmia. Dengan kopi ada di mana-mana di sebagian besar masyarakat di seluruh dunia dan hingga 80 persen praktisi medis secara historis merekomendasikan bahwa pasien dengan penyakit kardiovaskular menghindari kopi, para peneliti untuk studi saat ini ingin memeriksa apakah rekomendasi itu benar-benar 'dibenarkan'.Berikut adalah melihat lebih dekat apa yang ditemukan penelitian dan mengapa kopi sebenarnya dapat membantu melindungi kamu dari penyakit jantung dan meningkatkan umur panjang.Minum dua hingga tiga cangkir sehari dari sebagian besar jenis kopi dapat melindungi kamu dari penyakit kardiovaskular dan kematian dini, sebuah studi baru menemukan."Hasilnya menunjukkan bahwa asupan kopi bubuk, instan, dan tanpa kafein ringan hingga sedang harus dianggap sebagai bagian dari gaya hidup sehat ," ujar penulis studi Peter Kistler, kepala penelitian elektrofisiologi klinis di Baker Heart and Diabetes Institute dan kepala elektrofisiologi di Alfred.Melansir dari CNN, kopi tanpa kafein tidak menurunkan risiko itu, menurut penelitian yang diterbitkan Rabu di European Journal of Preventive Cardiology. Penelitian sebelumnya juga menemukan kopi hitam dalam jumlah sedang - antara tiga dan lima cangkir setiap hari - telah terbukti menurunkan risiko penyakit jantung, serta Alzheimer, Parkinson, diabetes tipe 2, penyakit hati, dan kanker prostat.Penelitian yang menggunakan data dari UK Biobank, database penelitian yang berisi preferensi konsumsi kopi pada hampir 450 ribu orang dewasa yang bebas dari aritmia atau penyakit kardiovaskular lainnya pada awal penelitian.Mereka dibagi menjadi empat kelompok, mereka yang menikmati kopi bubuk berkafein, mereka yang memilih kopi tanpa kafein, mereka yang lebih suka kopi instan berkafein, dan mereka yang tidak minum kopi sama sekali.Setelah rata-rata 12,5 tahun, peneliti melihat catatan medis dan kematian untuk laporan aritmia , penyakit kardiovaskular, stroke dan kematian.Setelah disesuaikan dengan usia, diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, apnea tidur obstruktif, jenis kelamin, status merokok, dan konsumsi teh dan alkohol, para peneliti menemukan semua jenis kopi dikaitkan dengan penurunan kematian karena sebab apa pun.Fakta bahwa kopi berkafein dan tanpa kafein bermanfaat, "Mungkin menunjukkan bahwa bukan hanya kafein yang berpotensi menjelaskan pengurangan risiko terkait," kata Duane Mellor, ahli diet terdaftar dan rekan pengajar senior di Aston University Medical School di Birmingham, Inggris, dalam sebuah pernyataan. Namun, ia tidak terlibat dalam penelitian."Kafein adalah konstituen paling terkenal dalam kopi, tetapi minuman tersebut mengandung lebih dari 100 komponen biologis aktif," kata Kistler, yang memegang janji bersama sebagai profesor kedokteran di University of Melbourne dan Monash University."Kemungkinan senyawa non-kafein bertanggung jawab atas hubungan positif yang diamati antara minum kopi, penyakit kardiovaskular dan kelangsungan hidup," kata Kistler.Minum dua hingga tiga cangkir kopi sehari dikaitkan dengan penurunan kematian dini terbesar, dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi, menurut pernyataan itu.Konsumsi kopi bubuk menurunkan risiko kematian sebesar 27 persen, diikuti oleh 14 persen untuk kopi tanpa kafein, dan 11 persen untuk kopi berkafein instan.Hubungan antara kopi dan penurunan risiko penyakit jantung dan stroke tidak begitu kuat. Minum dua hingga tiga cangkir kopi bubuk sehari menurunkan risiko sebesar 20 persen sementara jumlah kopi tanpa kafein yang sama mengurangi risiko sebesar 6 persen dan instan sebesar 9 persen.Selain itu, cara kopi diseduh juga dapat memengaruhi manfaatnya bagi kesehatan. Kopi yang disaring menangkap senyawa yang disebut cafestol yang ada di bagian berminyak kopi. Cafestol dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL (low-density lipoproteins).Namun, menggunakan mesin press Prancis (French press), pembuat kopi Turki, atau kopi mendidih (seperti yang sering dilakukan di negara-negara Skandinavia), tidak menghilangkan cafestol.Ditambahkan dalam Katadata, Penelitian dalam “European Journal of Nutrition” menunjukkan bahwa asam klorogenat (chlorogenic acids) dalam kopi hitam dapat mengurangi beberapa faktor risiko penyakit kardiovaskular.Konsumsi asam klorogenat melalui kopi hitam tanpa gula dapat mengurangi risiko hipertensi, aterosklerosis, dan gagal jantung.