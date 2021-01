MGN Summit 2021: Keamanan dan Kehalalan Vaksin Covid-19 di Indonesia

(Media Group News Summit: Indonesian 2021 Solusi Maju Bersama, 27- 28 Januari 2021 menggabungkan konsep off air dan online yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Foto: Dok. Media Group)

Saat ini proses pendistribusian vaksin covid-19 masih terus dilakukan. Salah satunya adalah vaksin dari perusahaan Sinovac yang sudah dipastikan mengenai kehalalan dan keamanannya. Hal in tentu dapat membuat masyarakat Indonesia merasa lega dan tidak perlu khawatir lagi dalam melakukan vaksinasi covid-19.Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa MUI menuntaskan fatwa halal vaksin covid-19 produksi dari perusahaan Sinovac. Ia juga mengatakan bahwa tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin covid-19. Mulai dari perusahaan Sinovac di Beijing dan di Biofarma Bandung.Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito juga memastikan bahwa vaksin covid-19 terdiri dari bahan-bahan yang aman bagi manusia. “Berdasarkan hasil evaluasi mutu yang telah dilakukan, BPOM dapat memastikan bahwa vakssin tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya,” kata Penny.Hal ini menjadi salah satu concern yang akan dibahas dalam Media Group News Summit: Indonesia 2021 (MGN Summit) yang mengusungnya dengan tema Public Health: Vaccine What To Expect pada 27-28 Januari 2021.Tema ini nantinya dimoderatori oleh Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Adapun narasumber pada acara tersebut di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Lembaga Eijkman Amin Soebandrio, serta Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Lestari Moeredijat.MGN Summit: Indonesia 2021 merupakan sebuah hybrid event. Acara ini menggabungkan konsep off air dan online yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Dalam setiap sesinya, hadir beberapa pembicara dari perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan para ahli.Salah satu elemen penting dari MGN Summit ini adalah paparan hasil survei dari News Research Centre (NRC) Media Group News. Survei dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Tanah Air. Survei akan menjadi pemantik dalam pembahasan di MGN Summit.Empat hal yang disoroti dalam survei, yakni pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, dan pariwisata. Di luar empat tema besar itu, MGN Summit juga akan membahas permasalahan terkini, terutama antisipasi dampak gelombang covid-19.