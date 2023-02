Bagaimana Cara agar Usus Sehat? Biasakan 5 Minuman Ini Saat Pagi

1. Minum banyak air

(Kopi mengandung kafein. Dan kafein meningkatkan kadar dopamin yang mengatur rasa senang sehingga tubuh tetap berenergi. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Memiliki mikrobioma usus yang sehat bisa membantu mengontrol kesehatan usus secara keseluruhan. Mikrobioma usus terdiri dari triliunan mikroorganisme, beberapa diantaranya dianggap baik untuk kamu. Sementara beberapa di antaranya buruk.Bagian terpenting adalah tidak apa-apa memiliki tingkat bakteri "jahat" di usus, selama kamu memiliki keseimbangan bakteri baik. Karena jika microbiome rusak, risikonya lebih besar terkena penyakit.Mikrobioma yang tidak seimbang dapat menyebabkan risiko sindrom iritasi usus, penyakit radang usus, obesitas, dan bahkan kanker.Ada hal-hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan kamu mengurangi risiko penyakit, termasuk memperhatikan apa yang dimakan dan memerhatikan kebiasaan minum tertentu yang meningkatkan kesehatan usus.Dan, Jen Bruning, MS, RDN, LDN, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics, menyarankan untuk rutinitas minum di pagi hari sebagai pendukung kesehatan Menurut Bruning yang telah dinukil dari EatThis, Not That! air adalah sumber hidrasi utama dan terbaik. Dan minum air di pagi hari adalah awal yang baik untuk memulai hari."Kita mengalami dehidrasi saat bangun, jadi menghidrasi di pagi hari sangat penting untuk membuat kita tampil maksimal," ujar Bruning. Minum air di pagi hari adalah cara yang bagus untuk memulai hari dengan baik untuk usus kita dan kesehatan secara keseluruhan.Menurut laporan dari Frontiers in Microbiology, kefir adalah produk susu fermentasi yang kandungan probiotiknya dapat membantu mikrobioma usus yang sehat. Ini bisa terjadi karena probiotik dalam kefir dapat membantu usus dengan memasukkan spesies bakteri baru ke dalam saluran pencernaan, serta membantu bakteri menguntungkan yang ada tumbuh pada tingkat yang lebih sehat.Kefir juga dikenal membantu pencernaan dan meningkatkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan dengan cara ini, menurut ulasan penelitian nutrisi.Ini adalah kabar baik bagi para pencinta kopi yang membutuhkan energi di pagi hari! "Secangkir kopi dapat membantu kamu tetap teratur," kata Bruning.Bruning terus menunjukkan bahwa meskipun kopi biasa memiliki efek paling kuat, bukan hanya kafein yang mendukung pencernaan. Kopi tanpa kafein juga bisa merangsang tubuh untuk buang air besar. Namun, jangan berlebihan minum kopi demi kesehatan usus.Cara lain untuk membuat jus mengalir adalah dengan meminum serat. "Beberapa jus mengandung serat, seperti jus prune dan beberapa jus berbasis tomat," jelas Bruning. Selain itu, campuran serat larut dan tidak larut adalah kunci kesehatan dan usus yang sehat.Serat larut dapat membantu meningkatkan pencernaan, sedangkan serat yang tidak larut dapat melunakkan feses, menjadikannya tim yang sempurna untuk usus yang sehat.Smoothie adalah cara yang bagus untuk mendapatkan buah apa pun yang mungkin tidak sempat kamu makan sepanjang hari. Itu juga membuat awal yang menyegarkan dan meremajakan pagi kamu.Gunakan buah-buahan kaya serat seperti campuran berry dan sertakan biji rami atau biji chia untuk menambah nutrisi dan serat. Smoothie dapat memberi satu-dua pukulan serat dan cairan yang dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan usus.