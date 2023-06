Bolehkah Buah Semangka Dikonsumsi Pengidap Diabetes? Ini Jawaban Ahli

Apakah semangka tak boleh dikonsumsi pengidap diabetes?

Manfaat buah semangka

: Semangka yang manis dan menyegarkan adalah salah satu buah yang populer. Tapi bisakah pengidap diabetes makan semangka tanpa mengkhawatirkan kadar gulanya?Semangka menjadi jenis buah yang diminati banyak orang, terutama ketika cuaca sedang panas. Buah yang memiliki rasa manis dan mengandung banyak cairan ini ternyata memiliki banyak nutrisi yang baik bagi tubuh.Namun, bagi pengidap diabetes pasti tak asing mendengar bahwa buah ini tidak diperbolehkan untuk dimakan. Bukan tanpa alasan, semangka dapat meningkatkan gula darah secara tiba-tiba sehingga berbahaya bagi orang-orang yang memiliki masalah pada pengolahan glukosa tubuh.Sampai saat ini, belum ada penelitian yang menemukan korelasi khusus antara semangka dan masalah yang dapat terjadi pada pengidap diabetes. Beberapa sumber pun mengatakan konsumsi semangka dapat mengurangi risiko yang menyebabkan komplikasi yang terjadi terkait diabetes.Namun, menurut Dr. Aabid Amin Bhat, Konsultan Penyakit Dalam, Ujala Cygnus Group of Hospitals di Karnal mengatakan, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah takaran gula.Pengidap diabetes dapat dengan aman mengonsumsi semangka. Namun, perlu perhatikan bahwa dalam jumlah sedang sebagai bagian dari diet seimbang. Penting untuk diperhatikan bahwa penderita diabetes harus memantau kadar gula darahnya setelah makan semangka.Semangka adalah buah yang sangat bergizi dan menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah dapat tetap terhidrasi karena mengandung banyak air.Selain itu, ada empat hal lagi yang menjadi manfaat semangka, antara lain:Lycopene dan citrulline dalam semangka dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Hal ini bekerja dengan mengurangi peradangan dan menurunkan tekanan darah.Semangka adalah sumber antioksidan yang baik, termasuk vitamin C dan likopen. Manfaatnya pun dapat membantu melindungi dari kerusakan sel dan mencegah penyakit kronis.Serat sangat baik untuk pencernaan. Begitu juga semangka, yang mengandung banyak serat di dalam buahnya. Sehingga, baik untuk mengatasi masalah pencernaan.Kandungan air dan vitamin C yang tinggi pada semangka dapat membantu menjaga kulit tetap terhidrasi. Hal ini yang membuat semangka bisa memperbaiki penampilan secara keseluruhan.