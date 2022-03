WHO: Sub-varian Omicron BA.2 Berkontribusi pada Sebagian Besar Kasus Covid-19

(Maria van Kerkhove selaku Health Emergency Program di World Health Organization mengatakan bahwa sub-varian Omicron BA.2 menyapu dunia karena sangat menular. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Dalam laporan mingguannya, WHO menyatakan bahwa jumlah kasus virus korona baru secara global meningkat tujuh persen dalam seminggu terakhir. Dan sebagian besar didorong dengan meningkatnya infeksi di Pasifik Barat.Ketika sub-varian Omicron BA.2 berkembang di seluruh dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menekankan perlunya pengawasan yang baik dan pengurutan genom untuk melacak virus. Omicron sedang menyapu dunia. Ini adalah varian terbaru yang menjadi perhatian dan berkisar 86 persen dari urutan yang tersedia dari empat minggu terakhir adalah sub-garis keturunan BA.2. Sisanya BA.1," ujar Maria Van Kerkhove, Technical Lead WHO untuk Covid-19 , seperti dikutip dari Livemint.Maria van Kerkhove menegaskan bahwa BA.2 sangat menular. Ia juga menunjukkan bahwa beberapa negara mulai melihat peningkatan kasus.“Jadi, kami melihat peningkatan proporsi deteksi BA.2. Namun, kami melihat lebih sedikit urutan yang dilaporkan ke platform seperti GISAID. Tetapi tetap sangat penting bahwa kami memiliki pengawasan yang kuat dan pengurutan cerdas di seluruh dunia," tambahnya.Ada lebih dari 12 juta kasus mingguan baru dan hanya di bawah 33.000 kematian, penurunan 23 persen dalam kematian, menurut laporan badan kesehatan PBB.Kasus virus yang dikonfirmasi telah turun secara stabil di seluruh dunia sejak Januari tetapi naik lagi minggu lalu. Pasalnya, varian Omicron lebih menular dengan subvariannya BA.2, selain penangguhan protokol covid-19 di banyak negara di Eropa, Amerika Utara dan di tempat lain, tandas WHO.Ia juga memperingatkan bahwa dengan banyak negara menghentikan program pengujian yang meluas, banyak infeksi kemungkinan terlewatkan dan jumlah kasus baru harus ditafsirkan dengan hati-hati.Dalam beberapa pekan terakhir, banyak negara termasuk Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman telah melonggarkan banyak tindakan kesehatan masyarakat mereka terhadap Covid-19, bahkan ketika jumlahnya terus meningkat.