Tidak Bisa Mengingat 3 Hal Ini, Awas Itu Tanda Demensia

(Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Reaksi terhadap warna dan pencahayaan

Sebabkan tantangan dalam berpakaian

Demensia adalah kondisi yang melemahkan yang dapat 'merampok" ingatan, kepribadian, dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas rutin. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, "Demensia merupakan sindrom di mana terjadi penurunan fungsi kognitif di luar apa yang mungkin diharapkan dari konsekuensi biasa penuaan biologis."Demensia bisa berakibat fatal dan merupakan penyebab kematian ketujuh. Menurut Masyarakat Alzheimer Bersatu Melawan Demensia, seseorang dapat meninggal karena kondisi lain pada setiap tahap demensia.Sampai sekarang tidak ada obat untuk demensia. Namun menurut WHO, "Studi menunjukkan bahwa orang dapat mengurangi risiko penurunan kognitif dan demensia dengan aktif secara fisik, tidak merokok, menghindari penggunaan alkohol yang berbahaya, mengontrol berat badan, makan makanan yang sehat, dan menjaga tekanan Selain itu juga menjaga kolesterol, dan darah yang sehat dan kadar gula yang ideal. Faktor risiko tambahan termasuk depresi, isolasi sosial, pencapaian pendidikan yang rendah, ketidakaktifan kognitif, dan polusi udara.Seiring bertambahnya populasi dan meningkatnya kasus demensia, maka menukil dari Eat This, Not That! yang berbicara dengan Tomi Mitchell, Dokter Keluarga Bersertifikat Dewan dengan Strategi Kesehatan Holistik, ada hal yang perlu diketahui tentang kondisi dan tanda-tanda di mana kemungkinan kamu bisa memilikinya.Meskipun setiap orang mengalami demensia secara berbeda, ada beberapa hal sederhana yang dialami orang cenderung lupa. Ini mungkin termasuk kejadian terkini, nama orang yang mereka kenal dengan baik, dan tempat yang familiar.Banyak penderita demensia juga kesulitan menghadapi informasi baru dan mungkin kesulitan memahami konsep abstrak. Seiring berkembangnya penyakit, penderita demensia dapat menjadi semakin menyendiri dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi sepenuhnya.Penting untuk dicatat bahwa kehilangan ingatan bukanlah satu-satunya gejala demensia. Tanda-tanda lain dapat berupa kebingungan, agitasi dan agresi, masalah penglihatan, kesulitan bahasa, dan perubahan perilaku atau kepribadian.Orang-orang dengan demensia sering bergumul dengan pemrosesan sensorik. Terlalu banyak rangsangan bisa membuatnya kewalahan. Warna-warna cerah, lampu neon, dan pola bisa membingungkan dan mengganggu.Sebaliknya, pengasuh harus mencari lingkungan yang tenang dan menyejukkan. Rona lembut, pencahayaan tidak langsung, dan cara sederhana dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan.Selain itu, penting untuk menciptakan ruang yang aman dan fungsional. Kekacauan dan bahaya tersandung harus disingkirkan, dan pintu serta jendela harus diberi tanda. Dengan memerhatikan detail lingkungan tempat tinggal, pengasuh dapat menciptakan lingkungan yang mendukung yang memenuhi kebutuhan unik orang yang mereka cintai.Dr Mitchell berbagi, "Berpakaian mungkin tampak sederhana, tetapi bagi sebagian orang dengan demensia, ini bisa menjadi tantangan yang nyata." Salah satu kesulitan utama adalah mereka mungkin perlu diingatkan bagaimana cara mengenakan item pakaian tertentu, seperti kemeja atau celana panjang.Masalah umum lainnya adalah mereka mungkin tidak dapat mengancingkan kancing atau ritsleting. Selain itu, mereka mungkin memerlukan klarifikasi tentang pakaian apa yang cocok untuk cuaca atau suatu acara.Namun, beberapa hal dapat dilakukan untuk membantu. Misalnya, sederhanakan pilihan pakaian dengan menata hanya beberapa item secara bersamaan. Juga, cobalah untuk memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk mengenakan setiap item pakaian.