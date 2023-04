5 Manfaat Buah Matoa untuk Kesehatan yang Jarang Diketahui

1. Bisa turunkan kadar gula darah

2. Menjaga kesehatan jantung

3. Melancarkan sistem pencernaan

4. Mencegah kanker

5. Membuat kulit bercahaya

Efek Samping Mengonsumsi Buah Matoa

(SUR)

Jakarta: Buah matoa atau yang bernama latin Pometia Pinnata merupakan salah satu buah asli Indonesia, tepatnya buah ini berasal dari Papua. Masih satu keluarga dengan leci dan kelengkeng, buah ini memiliki aroma yang harum, tekstur yang kenyal, serta rasa seperti perpaduan antara kelengkeng, durian, dan rambutan.Buah ini juga dikenal sebagai buah anti stress, karena memiliki kandungan tinggi gula yang bermanfaat untuk meningkatkan stamina. Beberapa kandungan nutrisi lain dalam buah matoa adalah vitamin C dan E, antioksidan, mineral, senyawa polifenol seperti asam fenolat, flavonoid, saponin, alkaloid dan tanin.Semua kandungan yang ada tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh sehingga buah matoa kerap dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Papua.Dilansir dari alodokter, berikut adalah manfaat buah matoa untuk kesehatan tubuh.Beberapa riset menunjukkan bahwa kandungan fenolik dalam buah matoa bermanfaat untuk menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. fenolik dapat membantu menurunkan penyerapan gula darah di usus, sehingga baik bagi penderita diabetes.Kandungan polifenol dalam buah matoa bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung . Polifenol diketahui dapat mengurangi peradangan, menurunkan tekanan darah, sekaligus bisa mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL). Selain itu, mengonsumsi buah matoa secara teratur juga dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung, serangan jantung, dan stroke.Manfaat buah matoa ini diduga berasal dari kandungan antioksidan di dalamnya yang dipercaya mampu meningkatkan jumlah bakteri baik atau probiotik, dan mencegah pertumbuhan bakteri jahat di usus. Jika pencernaan lancar, Kamu akan terhindar dari risiko berbagai masalah pencernaan, seperti sembelit, diare, hingga penyakit radang usus.Kandungan antioksidan yang dimiliki buah matoa dapat mencegah kanker. Hal ini dikarenakan, antioksidan dipercaya mampu melawan radikal bebas. Radikal bebas merupakan salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh sehingga bisa memicu kanker.Selain baik untuk jantung, vitamin E dan C juga sangat baik untuk kulit, karena vitamin C berperan dalam produksi kolagen untuk menjaga elastisitas kulit, antioksidan pada vitamin E juga berperan mendorong regenerasi sel kulit secara optimal dan membuat kulit tampak bercahaya.Meski memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, buah matoa juga bisa membuat mual hingga pusing jika mengonsumsinya secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terkontrol. Efek samping buah matoa ini tentu membuat kondisi tubuh menjadi drop. Aktivitas sehari-hari pun akan semakin terhambat.Nah, itulah informasi mengenai manfaat dan efek samping dari buah matoa, semoga bermanfaat!