Dapat Izin dari BPOM, Seberapa Penting Vaksin Covid-19 bagi Usia 6-11 Tahun?

Pentingnya vaksin covid-19 bagi anak di bawah 12 tahun

BPOM izinkan vaksin Sinovac untuk usia 6-11 tahun

(MBM)

Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan izin darurat penggunaan atau emergency use authorization (EUA) penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun. Beberapa negara lain juga mengizinkan kelompok umur ini untuk menerima vaksin covid-19.Salah satunya adalah agensi kesehatan publik Amerika Serikat (AS) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang mengizinkan penggunaan vaksin covid-19 Pfizer-BioNTech dengan dosis lebih rendah pada anak usia 5-11 tahun."Ini adalah langkah maju yang besar bagi anak-anak dan orang tua dan saya mendukung rekomendasi ini," kata anggota komite CDC Dr Beth Bell, dilansir dari Today.Baca: Kabar Gembira! BPOM Izinkan Vaksin Sinovac untuk Usia 6-11 Tahun Pihak CDC menyebutkan bahwa sejumlah data menunjukkan bahwa vaksin covid-19 aman bagi anak pada rentang usia ini."Anak-anak sekarat, dan kita dapat mengurangi rawat inap, kasus dan kematian dengan vaksin yang aman dan efektif ini, yang akan bermanfaat bagi masyarakat," ucap anggota komite CDC lain, Dr Oliver Brooks.Memang benar bahwa sebagian besar anak-anak memiliki gejala lebih ringan daripada orang dewasa ketika terkena virus covid-19."Tetapi 'sebagian besar' itu penting karena beberapa anak menjadi sangat sakit. Dan beberapa dari mereka mengalami komplikasi covid-19, dan beberapa dari mereka dapat berakhir dengan covid-19 jangka panjang," ujar dokter anak di Boston Children's Hospital, Dr Claire McCarthy."Jadi argumen bahwa tidak ada gunanya memvaksinasi mereka karena mereka tidak akan memiliki masalah dengan covid-19 tidak masuk akal untuk saya," lanjut dia.Dia mengakui bahwa efek jangka panjang dari covid-19 lebih jarang terjadi pada anak-anak, tetapi kemungkinan itu tetap ada."Sama seperti Anda tidak tahu kapan anak Anda terinfeksi covid-19, apakah penyakitnya parah atau tidak," kata direktur divisi penyakit menular di Children's Mercy Hospital, Dr Angela Myers."Kami telah melihat banyak anak di rumah sakit kami yang memiliki penyakit parah dan sehat. Mereka tidak obesitas, mereka tidak menderita asma parah, mereka tidak memiliki kondisi kekebalan yang mendasarinya," beber dia.Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin darurat penggunaan atau emergency use authorization (EUA) penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun. Persetujuan itu diberikan atas pertimbangan hasil penilaian aspek efikasi dan keamanan."Hari ini kami dapat menyampaikan pengumuman telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun," kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam jumpa pers secara daring, Senin, 1 November 2021.Baca: Penggunaan Vaksin di Bawah 12 Tahun Diizinkan, Ini Rencana BPOM Selanjutnya Dia melanjutkan, keputusan ini diambil menyusul EUA yang sebelumnya diterbitkan. Yakni izin penggunaan vaksin Sinovac bagi anak usia 12-17 tahun.Penny menyebut keputusan ini menjadi kabar menggembirakan bagi orang tua. Vaksinasi anak dinilai cukup genting karena pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan di sekolah.