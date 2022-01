Walau Jarang, Omicron dan Delta Covid-19 Bisa 'Menyerang' Bersamaan, Lho!

Bisakah terinfeksi Omicron dan Delta bersamaan?

(Menurut Dr Russo pada dasarnya, koinfeksi kemungkinan akan terlihat seperti infeksi covid-19 pada umumnya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Bagaimana bisa terinfeksi Omicron dan Delta bersamaan?

Cara mengetahui memiliki koinfeksi keduanya

Bagaimana dengan gejalanya?

(TIN)

Pada akhir November 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut varian B.1.1.529 dari covid-19 -lebih dikenal sebagai varian Omicron - "varian yang menjadi perhatian" terbaru setelah peningkatan tajam dalam infeksi di Afrika Selatan.Sejak itu, varian Omicron menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menyebabkan lonjakan besar kasus covid-19. Tak hanya Omicron, varian Delta dari covid-19 pun masih menyebar.Dengan kedua jenis virus yang masih beredar di beberapa negara ini, timbul pertanyaan penting yang sedikit menggelitik. Bisakah seseorang mendapatkan varian Omicron dan Delta dari covid-19 pada waktu yang sama?Di sini, pakar penyakit menular dan ahli epidemiologi membantu menjelaskan kemungkinan koinfeksi dua jenis virus yang sama dan apa artinya bagi kesehatan sementara varian Omicron dan Delta covid-19 masih beredar.Meskipun tidak umum, setidaknya ada tiga kasus yang terdokumentasi dari seseorang yang memiliki dua jenis covid-19 sekaligus. Sebuah makalah ilmiah yang dipresentasikan pada Kongres Mikrobiologi Klinis & Penyakit Menular Eropa musim panas ini menguraikan kisah seorang wanita berusia 90 tahun di Belgia yang memiliki varian alfa dan beta dari covid-19.Setelah tes skrining untuk SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan covid-19, memberikan hasil positif yang kuat, tes lanjutan untuk melihat varian tertentu menemukan bahwa dia terinfeksi dua jenis. Dia dirawat di rumah sakit dan meninggal lima hari kemudian.Kasus lain, pada April 2021 di jurnal Virus Research, mengidentifikasi dua pasien berusia 30-an di Brasil yang terinfeksi pada November 2020 dengan varian P.2 dan varian lain (satu orang memiliki varian Gamma; yang lain memiliki varian B. 1,91 varian).Kedua pasien memiliki gejala ringan, termasuk batuk kering , sakit tenggorokan, dan sakit kepala.Meskipun belum ada laporan terdokumentasi tentang koinfeksi dengan varian Delta dan Omicron, Thomas Russo, MD, profesor dan kepala penyakit menular di University at Buffalo, mengatakan itu bisa terjadi.Amesh A. Adalja, MD, pakar penyakit menular dan sarjana senior di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins juga mengatakan koinfeksi dengan dua jenis virus yang sama dapat terjadi, "Secara biologis, ya, mungkin saja terinfeksi Omicron dan Delta sekaligus," akunya kepada Health.Cukup sederhana, varian Omicron dari SARS-CoV-2 menginfeksi beberapa sel, dan varian Delta menginfeksi yang lain. Setiap kali virus memasuki tubuh, partikel tidak akan mengikat setiap sel -- jadi dalam koinfeksi, jenis virus yang berbeda dapat mengikat sel yang berbeda pada waktu yang sama.Sementara itu, Adalja mengatakan, seseorang juga bisa tertular kedua strain secara berturut-turut. Untungnya, skenario ini mungkin lebih sulit terjadi karena kekebalan tubuh mulai berkembang setelah infeksi covid-19.Akan sulit untuk mengetahuinya. Sebab, baik rapid test maupun tes PCR, tidak dilakukan pengurutan genom yang dapat mengidentifikasi varian virus yang dimiliki seseorang.Bahkan, dokter pun akan sulit melakukannya. Sampai sekarang, di Amerika Serikat, pengurutan genom juga tidak dilakukan pada setiap tes covid-19 yang positif. Melainkan hanya dilakukan dalam situasi tertentu.Dalam wawancara dengan Mayo Clinic, Bobbi Pritt, MD, direktur Divisi Mikrobiologi Klinik Mayo Clinic, mencatat bahwa individu tidak perlu benar-benar mengetahui varian covid-19 yang mereka miliki, karena tidak memengaruhi pengobatan.Namun, tes dapat diurutkan jika sekelompok besar orang terjangkit covid-19 pada saat yang bersamaan, untuk mengetahui bagaimana dan mengapa penyakit itu menyebar dari sudut pandang kesehatan masyarakat.Pada dasarnya, koinfeksi kemungkinan akan terlihat seperti infeksi covid-19 pada umumnya. Menurut Dr Russo, koinfeksi Omicron dan Delta akan lebih mungkin terjadi ketika Omicron baru saja menembus AS, sementara Delta masih dominan.Divaksinasi sepenuhnya - yang merupakan kasus untuk 62,8 persen populasi AS, menurut data CDC - juga menurunkan risiko infeksi apa pun, termasuk koinfeksi.Jadi meskipun memiliki koinfeksi varian Omicron dan Delta covid-19 tampaknya sangat mengkhawatirkan, Dr Adalja mengatakan itu bukan masalah besar seperti kedengarannya."Ini bukan masalah besar bagi orang yang merawat pasien. Ini tidak mungkin memiliki dampak patofisiologis yang besar," pungkas dr Adalja.