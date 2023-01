Baik untuk Tubuh, Ini 6 Vitamin yang Bagus Dikonsumsi bagi Penderita Asam Lambung

1. Vitamin A

2. Multivitamin B



Brokoli juga bisa dikonsumsi untuk penderita sakiy lambung yang ingin mengambil manfaat vitamin E-nya.

3. Vitamin E

4. Probiotik

5. Melatonin

6. Vitamin C

Asam lambung naik merupakan penyakit pada saluran pencernaan yang ditandai dengan sensasi terbakar pada dada (heartburn), sendawa, dan cairan atau makanan yang naik kembali ke kerongkongan.Jika mengalami asam lambung naik, kita tentu biasa mengambil obat-obatan yang sering dikonsumsi. Gaya hidup juga berpengaruh bagi penderita asam lambung. Jika tidak menjaga pola hidup sehat, maka penyakit ini tentunya bisa sering kambuh.Tidak hanya obat-obatan saja yang bisa kamu konsumsi untuk mengobati asam lambung . Kamu juga bisa mengonsumsi beberapa vitamin untuk mengurangi gejalanya. Namun ingat ya Teman Gaya, selalu konsultasikan pada dokter terlebih dahulu. Apa saja kira-kira ya vitaminnya?Vitamin A dikenal cocok untuk penderita asam lambung dikarenakan dapat membantu mengurangi naiknya asam dari lambung menuju kerongkrongan.Menurut studi dari Journal of Neurogastroenterology and Motility di tahun 2019, vitamin A dapat membantu mengurangi pergerakan asam lambung hingga 22-32 persen. Peneliti menduga bahwa manfaat ini berasal dari sifat antioksidan dari vitamin A.Antioksidan berperan untuk mengurangi radikal bebas, zat tidak stabil yang bisa menyebabkan naiknya asam yang mengiritasi lambung ( GERD ).Vitamin B ternyata menjadi salah satu jenis vitamin yang aman untuk penderita asam lambung. Menurut studi yang sama, vitamin B2, vitamin B6, asam folat juga berpotensi mengurangi kenaikan asam lambung dengan jumlah persentase yang sama.Selain itu, vitamin B6 dan vitamin B12 mampu mengurangi risiko esofagitis atau peradangan kerongkongan akibat asam lambung yang naik berkali-kali.Asupan vitamin B6 dan folat juga berkaitan dengan penurunan risiko Barrett’s esophagus atau kerusakan sel kerongkongan akibat paparan asam lambung hingga kanker kerongkongan.Kedua jenis vitamin B6 dan vitamin B12 ini bersifat analgesik atau mengurangi rasa nyeri pada perut dan dada akibat asam lambung naik. Kamu bisa mendapatkan vitamin-vitamin ini dari mengonsumsi ikan, telur, daging-dagingan, sayur-mayur, kentang, dan biji-bijian.Vitamin E adalah jenis antioksidan lain yang bisa membantu memberikan perlindungan terhadap perkembangan penyakit asam lambung. Vitamin E juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan juga kesehatan jantung.Mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan asupan vitamin E dari makanan seperti bayam, minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan dan selain kacang.Mengonsumsi probiotik juga secara spesifik bisa memperbaiki kesehatan usus dan menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik dan bakteri jahat di dalam pencernaan.Ketika sistem pencernaan dalam keadaan sehat, maka berbagai gejala asam lambung atau bahkan kekambuhan dapat dicegah.Probiotik bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar bakteri atau mikrobiota pada saluran pencernaan. Hasilnya, lapisan pelindung organ pencernaan pun semakin kuat sehingga mengurangi risiko iritasi akibat cairan lambung.Suplemen melatonin sebenarnya digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur. Namun, suplemen ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan penderita GERD. GERD adalah saat asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan..Melatonin mampu berperan sebagai anti-inflamasi sehingga melindungi peradangan pada lambung dan kerongkongan. Melatonin bekerja dengan memperkuat lapisan pelindung pada saluran pencernaan sehingga berpotensi mencegah iritasi akibat cairan lambung.Vitamin C juga bermanfaat untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki sel yang mengalami iritasi karena asam lambung. Selain melalui konsumsi suplemen, kamu juga dapat mengonsumsi berbagai sayur dan buah yang kaya akan vitamin C, misalnya jeruk, tomat, stroberi, bayam, dan kentang.Tapi ingat ya untuk kamu penderita asam lambung, jika kamu merasa asam lambung naik setelah mengonsumsi sumber vitamin C ini, bisa jadi kamu memang harus menghindarinya. Atau akan lebih tepat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mengonsumsi berbagai vitamin agar lambung kamu tetap aman.