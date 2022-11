Patut Dicoba, 5 Minuman yang Dapat Meredakan Nyeri Haid

Teh chamomile

Biji rami dan chia

Cokelat hitam

Jahe

Kunyit

Dismenorea atau dikenal dengan kram menstruasi merupakan hal yang lumrah dialami oleh perempuan yang sedang mengalami masa haid setiap bulannya. Kram menstruasi bukanlah gejala dari gangguan yang mendasarinya tetapi disebabkan oleh kerusakan lapisan rahim secara teratur selama menstruasi.Tentu, kondisi tersebut membuat tidak nyaman. Selain rasa sakit, keadaan ini juga bisa merusak rutinitas harian kebanyakan wanita. Umumnya, rasa sakit dimulai beberapa jam sebelum atau ketika timbulnya menstruasi, dan bisa berlangsung selama satu sampai tiga hari.Sesuai data dari berbagai laporan medis, 50-90 persen wanita usia subur mengalami gangguan haid , dengan mayoritas mengalami dismenorea primer. Predominan dismenorea primer sangat tinggi selama masa remaja, dengan 40-50 persen dari populasi ini mengalami gejala.Sementara, kram perut, sakit punggung, diare, kelelahan, sakit kepala, edema, mual, muntah, dan perubahan suasana hati adalah beberapa gejalanya. Untuk meredakannya, kamu bisa mencoba mengubah pola makan dengan beberapa minuman seperti:Melansir dari Times of India, minuman ini termasuk obat kram menstruasi yang sempurna dan dapat dinikmati kapan saja. Teh ini memiliki karakteristik anti-inflamasi dan anti-spasmodik yang dapat membantu meringankan kram menstruasi yang menyakitkan. Secangkir teh chamomile bebas kafein dapat membantu tubuh memproduksi lebih banyak glisin, zat kimia yang melemaskan kram otot dan berfungsi sebagai penekan saraf.Asam lemak omega-3, seperti yang ditemukan dalam rami giling, memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat membantu meringankan nyeri haid yang hebat. Demikian pula, biji chia juga mengandung asam lemak omega-3. Biji rami dan biji chia dapat dinikmati dengan mencampurkannya ke dalam oat, smoothie, dan yogurt, atau ditaburkan di atas salad bergizi.Penggemar cokelat akan senang mengetahui bahwa cokelat hitam juga sangat disarankan sebagai makanan atau minuman yang membantu meredakan gejala menstruasi. Endorfin di dalamnya dapat membantu perubahan suasana hati, dan konsentrasi magnesium yang tinggi melemaskan otot-otot sekaligus memberikan dorongan energi untuk membantu mengatasi rasa sakit. Endorfin, bahan kimia penghilang rasa sakit yang diproduksi oleh tembaga dalam cokelat hitam, bahkan dapat membantu meredakan kram. Segelas cokelat hangat sangat pas dinikmati kala perutmu terasa nyeri karena haid.Sudah banyak diketahui bahwa jahe mengandung sifat anti-inflamasi yang secara efektif dapat meredakan kejang otot yang berhubungan dengan menstruasi. Jahe bahkan terbukti secara positif mengurangi rasa mual dan muntah dalam sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan dalam The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. Para ahli juga merekomendasikan untuk merendam sepotong jahe segar yang diiris dan beberapa potong dadu lemon dalam air panas untuk membuat teh yang dapat meredakan kram.Kunyit, termasuk bumbu obat yang terkenal sangat dianjurkan untuk dikonsumsi dengan susu hangat saat awal menstruasi. Ini adalah sumber alami estrogen, hormon yang mengatur menstruasi. Kunyit juga merupakan emmenagogue, yang berarti dapat meningkatkan aliran darah di rahim dan daerah panggul, mengurangi nyeri haid. Sifat antispasmodik dan anti-oksidan kunyit membantu meredakan nyeri, malaise, dan perubahan suasana hati yang terkait dengan menstruasi.