Indonesia Lampaui Cakupan Target Vaksinasi dari WHO

(Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Distribusi vaksin sedang berjalan di seluruh dunia. Ketersediaan vaksin sendiri beragam di setiap negara. Dan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) menargetkan setiap negara untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasinya pada akhir bulan september 2021.Sekurangnya 40 persen pada akhir tahun 2021 ini dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022.Dan pada Minggu, 14 November 2021 pukul 18:00 WIB, dari 208,2 juta sasaran, sekitar 215,6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 130,3 juta orang yang menerima vaksin (62,5 persen dari sasaran) dosis pertama.Lebih dari 84,1 juta di antaranya (40,4 persen) sudah mendapatkan dosis kedua. Untuk vaksinasi ketiga/booster bagi tenaga kesehatah sudah diberikan sebanyak 1,19 juta (81 persen).Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan dengan demikian Indonesia telah melampaui target WHO tersebut, yakni mampu memberikan vaksinasi lengkap setidaknya 40 persen populasi pada akhir tahun 2021.“Indonesia berhasil mencapainya lebih cepat dari target WHO tersebut,” katanya Senin, 15 November 2021 di kantor Kementerian Kesehatan , Jakarta.Per Minggu (14/11), 84,1 juta atau 40,4 persen populasi masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin covid-19 dosis kedua/lengkap. Pencapaian ini merupakan kerja keras seluruh komponen bangsa sebagai penyelenggara vaksinasi dan juga partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang bersedia untuk divaksinasi.Stok vaksin covid-19 di Indonesia per Sabtu, 13 November 2021 sebanyak 342,5 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi dan bulk. Terakhir Indonesia menerima 4 juta dosis vaksin Sinovac pada Sabtu, 13 November 2021.Masyarakat diimbau tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada. Tidak perlu memilih merek vaksin, gunakan vaksin yang tersedia terlebih dulu saat ini. Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat.Vaksin membuat tubuh relatif lebih tahan serangan virus, bisa menghindarkan dari gejala, perawatan di rumah sakit dan mengurangi risiko kematian.“Akan tetapi tidak menjadikan seseorang kebal 100 persen terhadap infeksi virus, sehingga masih dapat tetap tertular dan menularkan. Bagi yang sudah divaksin agar tetap menjalankan protokol kesehatan 5M,” ucap dr. Nadia.