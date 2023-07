Kapan Sih Harus Mulai Nge-Gym dengan Dokter?

(Cedera yang tidak tertangani dengan baik dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas fisik kembali setelah mengalami cedera. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

(TIN)

Bagi kamu yang pernah mengalami cedera , mungkin akan sulit untuk bisa kembali “normal” dalam melakukan rutinitas fisik. Tapi ini bukan berarti adalah hal yang tidak mungkin, kan?Seseorang yang mempunyai masalah kesehatan khususnya yang mengalami cedera pasti akan mengalami penurunan fungsi tubuhnya. Akan tetapi itu semua masih dapat dilatih di gym rumah sakit atau fasilitas “Medical Fitness” rumah sakit.Dr. Donny Kurniawan, Sp.K.O, Subsp.ALK (K), Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Eka Gym Sports and Exercise Medicine dari Eka Hospital BSD mengatakan inilah pentingnya kamu berkonsultasi dengan dokter yang tepat dan mendapatkan program dan pengawasan latihan fisik yang dilakukan langsung dengan tenaga kesehatan yang berkompeten dan bukan pelatih kebugaran pada umumnya.Berbeda dengan gym biasa, Medical Fitness tetap dilengkapi dengan alat-alat gym komersil pada umumnya, tetapi mendapatkan pengawasan yang lebih komprehensif, sehingga olahraga pasien akan terlaksana dengan aman, optimal, dan “tailor-made” atau personal sesuai kebutuhan pasien.Medical Fitness rumah sakit akan membantu kamu dalam proses pemulihan pasca cedera, seperti misalnya cedera lutut dan panggul, cedera punggung, cedera pergelangan kaki, dan pascaoperasi.Tidak ada penentu pasti dalam kapan waktu yang tepat, tapi sebaiknya jangan ditunda terlalu lama, ya! Kamu bisa konsultasikan diri dengan dokter terlebih dahulu jika masih ragu untuk memulai aktivitas fisik kembali, apalagi jika kamu adalah pasien pascacedera.Perlu diketahui Medical Fitness adalah program olahraga yang dirancang khusus oleh dokter spesialis untuk membantu kamu bisa membentuk kebugaran secara aman juga bisa menjadi tempat aman untuk melawan seluruh berbagai macam rintangan kebugaran yang kamu miliki.Eka Hospital memiliki fasilitas Medical Fitness yang diberi nama Eka Gym Sports and Exercise Medicine. Dipimpin oleh dr. Donny Kurniawan, Sp.K.O, Subsp.ALK (K), Eka Gym bisa menjadi tempat aman untuk menjalani berbagai latihan fisik yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan berintegrasi dengan berbagai dokter spesialis lainnya.Eka Gym mempunyai layanan eksklusif yang artinya latihan anda dirancang dan diawasi langsung oleh dokter spesialis kedokteran olahraga yang bersertifikasi Internasional Strengthening and Conditioning Specialist.