5 Kombinasi Makanan yang Efektif Turunkan Berat Badan

1. Alpukat dan sayuran hijau

2. Ayam dan cabai rawit

3. Telur, kacang hitam, dan paprika

4. Sup dan Sayuran

5. Teh Hijau dan Lemon

(YDH)

Apa yang kamu konsumsi sangat mempengaruhi turun naiknya berat badan . Karena itu, kamu tidak boleh asal makan saja.Bila kamu saat ini sedang berjuang menurunkan beberapa kilogram berat badan, maka kamu perlu tahu makanan apa saja yang bisa membantu menurunkan. Untuk hasil yang lebih maksimal, temukan kombinasinya.Berikut beberapa kombinasi makanan yang efektif menurunkan berat badan yang dikutip dari WebMD.Sayuran hijau seperti bayam, kangkung dan masih banyak lagi memiliki kalori yang rendah namun bernutrisi tinggi. Agar kamu bisa makan lebih lahap, taburi dengan alpukat. Ini cenderung lebih mengenyangkan karena memiliki jenis lemak baik (tak jenuh tunggal) yang mencegah rasa lapar. Selain itu, alpukat juga membantu tubuh kamu menyerap lebih banyak antioksidan dari sayuran untuk melawan penyakit.Ketika kamu ingin makan ayam, maka sangat disarankan memilih bagian dada karena tinggi kandungan protein. Seperti diketahui, tubuh membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna protein dan hal itu dapat membantu kamu merasa lebih kenyang.Kamu juga bisa mengombinasikannya dengan cabai rawit. Ini karena makanan yang memiliki rasa pedas dapat dapat menunda lapar.Bagi kamu yang ingin menurunkan berat badan, mulailah mengganti sarapan dengan telur. Menurut penelitian di Journal of American College of Nutrition, orang-orang yang mengonsumsi telur saat sarapan dapat menurunkan tingkat konsumsi kalori hingga 22 persen saat makan siang. Kamu juga bisa menambahkan kacang hitam dan paprika saat sarapan dengan telur. Hal ini dua jenis makanan itu kaya akan serat.Tambahkan sup berbasis kaldu dan sayuran ke menu harian kamu. Menurut satu studi, kadar kalori orang yang mengonsumsi sup lebih sedikit saat makan. Mengonsumsi 3 cangkir kacang dalam seminggu juga telah terbukti bisa menurunkan berat badan.Teh hijau merupakan minuman rendah kalori dan katekin, kandungan antioksidan yang dapat membantu kamu membakar lebih banyak kalori dan lemak. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa orang yang minum sebotol teh tinggi dikatekin setiap hari melepaskan lebih banyak lemak setelah dua minggu daripada mereka yang tidak. Agar lebih sehat, tambahkan perasan lemon.