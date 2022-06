Catat, dari Kecepatan Berjalan Bisa Mengindikasikan Demensia

(Studi telah menemukan bahwa latihan aerobik bisa membalikkan penyusutan otak yang menyertai penuaan dan meningkatkan beberapa aspek memori. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Penurun ganda dengan risiko tertinggi

Latihan yang bisa membantu

(TIN)

Seiring bertambahnya usia, cara berjalan akan lebih lambat. Dan itu menjadi peringatan peningkatan kelemahan yang dapat menyebabkan jatuh atau cacat lainnya.Penelitian yang muncul dalam kelompok kecil subjek lanjut usia juga menemukan bahwa gaya berjalan yang lebih lambat dari tahun ke tahun mungkin merupakan tanda awal penurunan kognitif.Tetapi tidak semua tanda penurunan kognitif memprediksi demensia di kemudian hari. Hanya 10 - 20 persen orang berusia 65 tahun atau lebih dengan gangguan kognitif ringan mengembangkan demensia selama tahun depan, menurut National Institute on Aging.Sekarang, menukil dari laman CNN, sebuah studi baru yang besar terhadap hampir 17.000 orang dewasa di atas usia 65 menemukan orang yang berjalan berkisar 5 persen lebih lambat atau lebih setiap tahun sementara juga menunjukkan tanda-tanda pemrosesan mental yang lebih lambat kemungkinan besar terkena demensia.Studi ini diterbitkan di jurnal JAMA Network Open. "Hasil ini menyoroti pentingnya gaya berjalan dalam penilaian risiko demensia," tulis penulis terkait Taya Collyer, seorang peneliti di Peninsula Clinical School di Monash University di Victoria, Australia.Studi baru mengikuti sekelompok orang Amerika di atas 65 dan Australia di atas 70 selama 7 tahun. Setiap tahun, orang-orang dalam penelitian ini diminta untuk mengambil tes kognitif yang mengukur penurunan kognitif secara keseluruhan, memori, kecepatan pemrosesan dan kelancaran verbal.Dua kali setiap tahun, subjek juga diminta berjalan 3 meter. Kedua hasil tersebut kemudian dirata-ratakan untuk menentukan gaya berjalan khas orang tersebut.Pada akhir penelitian, para peneliti menemukan bahwa risiko demensia tertinggi adalah untuk "penurun ganda," atau orang-orang yang tidak hanya berjalan lebih lamban tetapi juga menunjukkan beberapa tanda penurunan kognitif.Hal ini disampaikan oleh Dr Joe Verghese, seorang profesor geriatri dan neurologi, di Albert Einstein College of Medicine di Bronx, New York, yang tidak terlibat dalam penelitian ini.Studi telah menemukan bahwa latihan aerobik bisa membalikkan penyusutan otak yang menyertai penuaan dan meningkatkan beberapa aspek memori.Pelatihan aerobik bisa meningkatkan volume hipokampus anterior kanan sebesar 2 persen sehingga membalikkan hilangnya organ terkait usia satu hingga dua tahun dalam uji klinis acak 2011.Jenis latihan aerobik dapat mencakup jalan cepat, berenang, berlari, bersepeda, menari dan kickboxing, serta semua mesin kardio di gym, seperti treadmill, pelatih elips, pendayung atau pemanjat tangga.Sebagai perbandingan, orang yang hanya melakukan latihan peregangan mengalami penurunan berkisar 1,43 persen selama periode waktu yang sama.Sedangkan latihan aerobik merupakan jenis latihan di mana detak jantung dan pernapasan meningkat, tetapi tidak terlalu banyak sehingga tidak dapat terus berfungsi.