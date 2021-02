ThroughOurHands untuk Kelangsungan Hidup Kanker Anak yang Lebih Baik

(Setiap tanggal 15 Februari ditetapkan sebagai Hari Kanker Anak Internasional atau ICCD/International Childhood Cancer Day. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Simbol universal untuk pertumbuhan dan pembaruan

(TIN)

Setiap tanggal 15 Februari ditetapkan sebagai Hari Kanker Anak Internasional. Pada peringatan 20 tahun Hari Kanker Anak Internasional (ICCD/International Childhood Cancer Day), CCI dan SIOP meluncurkan kampanye tiga tahun bersama yaitu 'Three of Life'.Hal ini memperkuat pesan harapan dan kebutuhan mendesak untuk mempercepat kemajuan penyelamatan hidup bagi anak-anak dan remaja penderita kanker dan penyintas di seluruh dunia.Setidaknya 400.000 anak berusia 0 hingga 19 tahun didiagnosis menderita kanker setiap tahun. Kanker anak merupakan penyebab utama kematian di banyak negara.Perkiraan kelangsungan hidup 5 tahun bervariasi lebih dari 80 persen hingga kurang dari 20 persen di beberapa negara, dan di mana pun di dunia, kanker pada masa kanak-kanak menunjukkan beban penyakit multifaset yang meningkat.Saat ini di tahun ke-20, ICCD tahunan yang diperingati setiap 15 Februari, adalah kesempatan untuk memberi penghormatan dan menghormati mereka yang saat ini menghadapi penyakit kanker, mereka yang kehilangan nyawa serta yang selamat.Ini juga merupakan waktu untuk merayakan dan merefleksikan pencapaian masa lalu dan mengedepankan ide-ide berani untuk kolaborasi di masa depan.Untuk ICCD 2021-23, CCI dan SIOP memilih Tiga Kehidupan - simbol universal untuk pertumbuhan dan pembaruan, untuk mengirimkan pesan yang kuat diantaranya: kanker masa kanak-kanak dapat disembuhkan dan kesejahteraan para penyintas dapat tercapai jika semua pemangku kepentingan terus bertindak bersama dengan tegas.Perangkat Advokasi ICCD dirancang untuk memandu komunitas agar berpartisipasi dan membuat suara mereka didengar. Ini mencakup cara-cara kreatif untuk mencapai kehadiran virtual yang kuat dan berinteraksi secara online serta mengambil tindakan di tingkat nasional, regional dan global.Kampanye tiga tahun CCI dan SIOP sepenuhnya selaras dengan strategi #CureAll dari terobosan Inisiatif Global WHO untuk Kanker Anak (GICC).Diluncurkan pada tahun 2018, GICC adalah upaya global dari berbagai pemangku kepentingan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyoroti kanker anak sebagai prioritas utama dari kesehatan anak dan agenda perkembangan internasional.CCI dan SIOP merasa terhormat menjadi mitra WHO, bekerja sama dengan berbagai institusi dari seluruh dunia, untuk menciptakan kelangsungan hidup yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak, remaja penderita kanker dan penderita kanker masa kanak-kanak.Joao de Braganca, Presiden CCI, menyerukan kolaborasi yang lebih besar terutama di negara- negara dengan tingkat kelangsungan hidup rendah."Pada Hari Kanker Anak Internasional kami berbicara dengan satu suara: suara anak-anak, remaja dan dewasa muda dengan kanker dan penyintas dari seluruh dunia. Kami menyoroti ketidakadilan dalam kelangsungan hidup kanker masa kanak-kanak dan meminta agar kami bekerja sama lebih erat di negara-negara di mana tingkat kelangsungan hidup sangat rendah," tulis dalam rilis yang diterima oleh Medcom.id.Labih lanjut diungkapkan, "Bersama dengan SIOP, mitra lama kami, kami mengundang semua orang untuk bekerja bersama kami dalam mengubah perawatan dan meningkatkan kelangsungan hidup bagi anak-anak dan remaja penderita kanker. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa memang, kelangsungan hidup yang lebih baik bisa dicapai melalui tangan kita."Kathy Pritchard-Jones, Presiden SIOP, menggarisbawahi kebutuhan vital untuk kesadaran dan akses yang lebih besar. "Kanker pada masa kanak-kanak dapat disembuhkan untuk sebagian besar anak-anak ketika diagnosis dibuat sejak dini dan layanan diagnostik, terapeutik dan perawatan pendukung yang penting dapat diakses," tulis dalam rilis lagi.Kesadaran yang lebih besar sangat penting untuk meningkatkan kelangsungan hidup. SIOP bangga bergabung dengan CCI dalam menyoroti kebutuhan anak-anak dan remaja penderita kanker dan penyintas pada Hari KankerAnak Internasional.Semua anggota komunitas kanker anak global diundang untuk berpartisipasi dalam kampanye Pohon Kehidupan ICCD selama tiga tahun ini untuk meningkatkan kesadaran bahwa peningkatan tingkat penyembuhan dan perawatan yang lebih baik bagi pasien dan penyintas kanker masa kanak-kanak dapat dicapai.Bersama-sama, kami percaya bahwa partisipasi dan dukungan komunitas adalah kunci untuk menciptakan dan mempercepat kemajuan penyelamatan hidup untuk anak-anak dan remaja penderita kanker.