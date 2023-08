Cuaca Terik, Konsumsi 5 Buah Tinggi Air Ini agar Terhidrasi

1. Semangka

2. Nanas

3. Blewah

4. Jeruk

5. Stroberi

(FIR)

Cuaca terik membuat rasa haus sering datang. Kamu disarankan untuk selalu terhidrasi agar terhindar dari dehidrasi. Selain air mineral, ternyata buah juga membantu untuk tubuh tetap terhidrasi.Buah kaya akan kandungan serat, vitamin, mineral, dan senyawa tanaman lain, termasuk antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi buah tinggi air bisa menjadi cara yang baik untuk membuat tubuh terhidrasi.Menurut dr. Merry Dame Cristy Pane dalam Alodokter, makan buah tinggi air dapat mencegah tubuh dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Dengan tubuh yang terhidrasi, kamu pun akan terhindar dari berbagai macam penyakit, kualitas tidur meningkat, dan suasana hati terjaga dengan baik.Kira-kira apa saja buah yang mengandung tinggi air? Ini lima rekomendasi buah yang tinggi air dan mudah untuk didapatkan, ditambah harganya terjangkau:Semangka memiliki kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 92 persen. Meski rendah kalori, buah ini tetap bisa memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga nafsu makanmu dapat terkendali. Tenang saja, kamu bisa dapatkan potongan buah semangka dengan harga terjangkau!Nanas termasuk dalam buah tinggi air karena menyimpan sekitar 87 persen kadar air di dalamnya. Buah ini juga mengandung enzim bromelain, di mana bisa memecah protein dalam tubuh, melancarkan kerja pencernaan, dan mencegah terjadinya peradangan tubuh.Pernah melihat buah ini ramai dijual saat bulan Ramadan? Ya, karena buah ini benar-benar membantu tubuh untuk terhidrasi, lho! Buah ini mengandung kadar air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 90 persen. Nutrisi pada blewah juga dapat membantu menurunkan berat badan dan melindungi tubuh dari infeksi.Buah yang identik dengan warna oranye ini juga punya kandungan air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 88 persen. Jeruk juga kaya akan nutrisi lain seperti vitamin C dan potasium, yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan kesehatan jantung.Buah berwarna merah kecil ini ternyata mengandung kadar air hingga 91 persen. Selain itu, Stroberi juga mengandung serat, antioksidan, vitamin C, folat, dan mangan. Vitamin C bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh, sehingga dapat membuat badan tetap fit dan tidak mudah terserang penyakit.