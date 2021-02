Rahasia Kulit Glowing Menurut Ahli Dermatologi

Ini rahasia kulit glowing menurut ahli. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Jakarta: Tidak semua orang terlahir dengan kulit yang bercahaya secara alami. Meskipun kulit kusam adalah hal yang alami dan tidak ada yang memalukan, melakukan sedikit perubahan gaya hidup dan menyesuaikan rutinitas perawatan kulit dapat membantu kulit agar terlihat cerah dan rata.



Dan berikut ini adalah tips sederhana untuk mendapatkan kulit yang bercahaya dilansir dari Insider:

Pastikan memiliki diet yang sehat

Perawatan kulit bukan hanya tentang apa yang kamu kenakan pada kulit, tetapi ini juga tentang apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh. Jika kamu tidak memiliki pola makan yang sehat, maka itu akan terlihat pada kulit kamu. Oleh karena itu, makan dengan benar sehingga dapat membantu kulit kamu terlihat lebih baik.

Rutin membersihkan wajah

"Mencuci wajah di pagi dan sore hari harus menjadi langkah pertama dari rutinitas perawatan kulit kamu," kata Caren Campbell, MD, dokter kulit bersertifikat di San Francisco Bay Area. Membersihkan secara teratur berkontribusi pada kulit bercahaya dengan menghilangkan sel kulit mati, kotoran, dan kotoran dari kulit, yang mencegah penyumbatan pori-pori dan kulit kusam, kata Campbell.

Menggunakan vitamin C topikal

Setelah kamu mencuci muka di pagi hari, Campbell menyarankan agar kamu mengoleskan dua hingga tiga tetes serum vitamin C secara topikal. Menuru Campbell, sebagai bonus vitamin C membantu tabir surya yang kamu gunakan bekerja lebih baik, itulah mengapa paling baik mengaplikasikannya di pagi hari lebih baik daripada di malam hari.

Menggunakan niacinamide

"Niacinamide, yang juga dikenal sebagai vitamin B3 adalah antioksidan yang melawan stres oksidatif dan merupakan agen antiinflamasi," kata Campbell. Ia merekomendasikan penggunaan niacinamide dalam rutinitas perawatan kulit pagi dan malam rutin. Kamu juga bisa menggunakan serum atau pelembap yang mengandung niacinamide.

Menggunakan pelembap dua kali sehari

Kulit kering akan terlihat kusam, dan cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan melembapkan secara teratur. Untuk hasil terbaik, Campbell mengatakan kamu harus menggunakan pelembap setiap pagi dan sore hari.

Menggunakan tabir surya

"Kulit yang menua bisa terlihat kusam, dan produk antipenuaan terbaik yang bisa kamu gunakan adalah tabir surya," kata Campbell. Campbell bilang, tabir surya dengan minimal SPF 30 harus dioleskan setiap hari sebagai langkah terakhir dalam rutinitas perawatan kulit kamu sebelum merias wajah.



Aturan praktisnya adalah mengoleskan kembali tabir surya setiap dua jam jika kamu berada di luar ruangan dan mengoleskannya kembali setelah berkeringat atau berenang.



Bahkan jika kamu tidak pergi keluar, Campbell merekomendasikan penggunaan tabir surya di pagi hari setelah menyelesaikan rutinitas perawatan kulit harian.

