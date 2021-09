Ini 5 Olahraga yang Bisa Dilakukan di Rumah selama Pandemi

1. Berjalan kaki

Jakarta: Hari Olahraga Nasional (Haornas) diperingati setiap 9 September 2021. Berbagai cara dapat dilakukan untuk merayakan haornas, seperti berolahraga di rumah selama pandemi covid-19 Olahraga dapat membuat suasana hati membaik karena meningkatnya kadar hormon endorfin. Anda bisa terhindar dari stres dan masalah kesehatan mental lainnya dengan berolahraga.Berolahraga secara rutin juga dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh melawan virus korona. Anda dapat melakukan lima olahraga yang mudah dan murah di rumah saja.Berikut lima olahraga yang dapat Anda lakukan untuk menjaga diri tetap sehat sekaligus memperingati haornas:Anda dapat berjalan kaki, jogging, atau berlari di sekitar kompleks rumah Anda. Anda tetap dapat melakukan olahraga ini dengan menerapkan protokol kesehatan Pastikan Anda berolahraga di waktu kompleks rumah Anda tidak terlalu ramai orang, seperti pada pagi hari atau sore hari. Anda tetap harus menggunakan masker saat berada di luar rumah.Anda dapat melakukan olahraga naik turun tangga jika rumah Anda bertingkat. Olahraga kardio ini dapat mengencangkan otot paha dan betis Anda.Anda bisa melakukan olahraga lompat tali di teras rumah atau halaman rumah Anda. Untuk latihan ini, Anda hanya memerlukan modal tali skipping.Lompat tali termasuk olahraga kardio yang dapat menurunkan berat badan serta menguatkan otot paha, bokong, lengan, dan bahu.Anda bisa berlatih push up atau sit up di rumah saja. Anda bisa melakukan olahraga ini di lantai atau di matras yoga.Olahraga push up dapat mengencangkan otot lengan, dada, dan bahu. Sementara, sit up dapat mengencangkan otot perut, bahu, dan lengan.Anda bisa mencoba olahraga squat untuk mengencangkan otot paha, perut, dan betis Anda. Olahraga ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah.Anda perlu melebarkan kaki sebatas bahu Anda. Kemudian, Anda harus mendorong tubuh seperti posisi duduk atau menekukkan dengkul ke depan. Tahan posisi Anda sebentar, kemudian ulangi kembali.