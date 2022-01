3 Berita Terpopuler Gaya: Varian 'Deltacron' Hingga Tutorial Make Up Look Ariana Grande

1. Varian 'Deltacron': Masih Harus Diteliti Lebih Lanjut, Tetap Waspada!

2. Medical Check-Up, Seberapa Sering Harus Dilakukan?

3. Tutorial Make Up Look Ariana Grande yang Mudah Ditiru

(TIN)

Walaupun masih menimbulkan perdebatan, Leondios Kostrikis, profesor di Universitas Siprus dan kepala Laboratorium Bioteknologi dan Virologi Molekuler, Siprus mengatakan bahwa ia yakin dirinya sudah menemukan varian baru, gabungan dari Delta dan Omicron atau yang dia juluki sebagai Deltacron.Sesuai laporan, Leondios Kostrikis dan timnya sejauh ini telah mengidentifikasi 25 kasus 'Deltacron' di Siprus. Para peneliti mengirimkan temuan mereka ke GISAID, database internasional yang melacak virus, pada 7 Januari 2022 lalu.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 10 Januari 2022:Seolah-olah varian Delta dan Omicron dari korona virus belum cukup, seorang Profesor ilmu biologi di Siprus kini mengklaim bahwa strain baru SARS-CoV-2 yang menggabungkan fitur Delta dan Omicron telah ditemukan di negaranya.“Saat ini ada koinfeksi Omicron dan Delta dan kami menemukan jenis ini yang merupakan kombinasi dari keduanya. Penemuan itu dinamai Deltacron karena identifikasi tanda tangan genetik mirip Omikron dalam genom Delta," papar Leondios Kostrikis, profesor di Universitas Siprus dan kepala Laboratorium Bioteknologi dan Virologi Molekuler, Siprus. Pengakuannya ini dikutip berdasar lansiran dari laman India Today.Selengkapnya klik di sini Lebih baik mencegah suatu penyakit daripada harus mengobatinya. Itu sebabnya pemeriksaan rutin sangat penting. Secara rutin mengevaluasi faktor risiko untuk berbagai kondisi medis, skrining kanker dan penyakit lain.Dan menilai kebiasaan gaya hidup membantu kamu tetap sehat sekaligus mengurangi risiko penyakit kronis atau yang mengancam jiwa.Seberapa sering orang dewasa harus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau sering disebut dengan medical check-up? Mungkin itu yang kadang menjadi pertanyaan bagi beberapa orang.Selengkapnya klik di sini Tak hanya memiliki suara yang indah, Ariana Grande juga dikenal sebagai penyanyi dengan karakteristik penampilan yang selalu cantik dan memukau. Ada banyak alasan yang membuatmu terpesona dengan make up look pelantun lagu 'Side by Side' ini.Riasan mata kucing yang memukau dengan eyeliner bersayap sempurna serta bibir matte, menjadikan Ariana sebagai trendsetter atau sosok inspiratif di kalangan pencinta make up.Nah, untuk kamu yang ingin mencoba make up look Ariana, kamu bisa meniru tutorial dari seorang Beauty Enthusiast, Christen Dominique berikut ini!Selengkapnya klik di sini