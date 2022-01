Tutorial Make Up Look Ariana Grande yang Mudah Ditiru

(yyy)

Tak hanya memiliki suara yang indah, Ariana Grande juga dikenal sebagai penyanyi dengan karakteristik penampilan yang selalu cantik dan memukau. Ada banyak alasan yang membuatmu terpesona dengan make up look pelantun lagu 'Side by Side' ini. Riasan mata kucing yang memukau dengan eyeliner bersayap sempurna serta bibir matte, menjadikan Ariana sebagai trendsetter atau sosok inspiratif di kalangan pencinta make up.Nah, untuk kamu yang ingin mencoba make up look Ariana, kamu bisa meniru tutorial dari seorang Beauty Enthusiast, Christen Dominique berikut ini!