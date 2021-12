Meningkatkan Kepadatan Tulang hingga Melindungi Jantung, Inilah Ragam Manfaat Minyak Ikan

1. Melawan inflamasi kronis

2. Melindungi jantung

3. Meningkatkan kepadatan tulang

4. Mendukung kesehatan mata

5. Menjaga fisik tetap fit

(FIR)

Salah satu suplemen alami yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh adalah minyak ikan. Minyak ikan ini dikenal karena manfaatnya yang berlimpah untuk kesehatan Pada masa pandemi seperti sekarang, konsumsi minyak ikan juga mengalami peningkatan. Menurut National Center for Complementary and Integrative Health, hampir 8 persen orang dewasa mengonsumsi minyak ikan.Cynthia Sass, MPH, RD, seorang konsultan nutrisi untuk New York Yankees memberitahukan manfaat kesehatan minyak ikan berikut ini:Minyak yang diekstraksi dari ikan berlemak seperti sarden dan makarel mengandung dua jenis asam lemak omega-3 yaitu asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam docosahexaenoic (DHA). Kedua jenis itu diketahui dapat membantu menurunkan peradangan dan secara umum dapat memperbaiki kondisi peradangan dalam tubuh.Minyak ikan telah terbukti dapat meningkatkan kolestrol 'baik' dan dapat menurunkan trigliserida (atau lemak darah), mengurangi tekanan darah, mencegah pembentukan plak di arteri, dan mencegah pengerasan pembuluh darah. Para ahli percaya minyak ikan dapat mendukung kesehatan jantung yang lebih baik.Dalam makanan khas Amerika, lazim untuk mengonsumsi lebih banyak asam lemak omega-6 (yang ditemukan dalam minyak nabati, seperti minyak jagung dan minyak bunga matahari) daripada asam lemak omega-3, terutama DHA dan EPA. Ketidakseimbangan itu berimplikasi sebagai penyebab kepadatan tulang yang rendah pada pria dan wanita.Meskipun hasil studi masih beragam, beberapa penelitian menunjukkan bahwa minyak ikan dapat membantu menurunkan risiko degenerasi makula terkait usia. Degenerasi makula yang biasanya berkaitan dengan usia lanjut, dapat menyebabkan hilangnya atau distorsi bidang penglihatan pusat.Minyak ikan telah terbukti memperlambat penurunan massa otot dan fungsi normal pada pria dan wanita pada usia 60-85 tahun. Lemak baik yang terdapat dalam minyak ikan dapat membantu merangsang pertumbuhan protein otot, dan meningkatkan massa otot.