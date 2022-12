Teh jahe

Jus mentimun

(Teh hijau. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Jus wortel

Teh hijau

Minum kopi

Mungkin secara tidak sadar, kamu pernah merasa sakit pada tubuh, nyeri sendi, atau kram otot. Bila ya, kamu perlu waspada. Pasalnya, semua hal itu bisa menjadi indikator peningkatan kadar asam urat dalam tubuh.Tapi, sebelum menyalahkan pola makan yang buruk, terlalu stres juga dapat meningkatkan kadar asam urat, di mana nantinya dapat memengaruhi fungsi ginjal, jantung dan hati. Pun meningkatkan rasa sakit pada tubuh serta otot dan menyebabkan nyeri sendi plus memengaruhi kesehatan tulang.Nah, cara terbaik untuk menyembuhkan tubuh secara alami dan memperbaiki kerusakan akibat asam urat tinggi dapat dilakukan dengan mengatur pola makan. Selain itu, beberapa minuman seperti jus buatan sendiri yang secara alami juga dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Berikut lima jenis minuman yang bisa kamu coba buat sendiri di rumah:Ya, minum teh Jahe setiap hari dapat membantu menurunkan kadar asam urat. Ini karena sifat antiseptik, anti-inflamasi dan penyembuhan jahe. Selain itu, antioksidan dan mineral dalam jahe juga dapat membantu mengurangi peradangan, nyeri sendi, dan nyeri tubuh secara alami.Melansir dari Times of India, minum jus mentimun dengan sedikit jeruk nipis dapat membantu mendetoksifikasi hati, ginjal, dan mengurangi kadar asam urat dalam aliran darah. Ini karena adanya potasium dan fosfor yang membantu detoksifikasi ginjal dan membantu meningkatkan fungsi ginjal yang selanjutnya membantu membuang racun dari tubuh.Minum jus wortel segar dengan sejumput jus lemon dapat membantu mengendalikan kadar asam urat yang tinggi. Ini karena jus wortel memiliki antioksidan, vitamin A, serat, beta karoten, mineral yang membantu mengurangi kerusakan akibat peningkatan asam urat.Juga, menambahkan jus lemon untuk ini membantu menonjolkan kecerdasan kesehatan minuman karena lemon juga sarat dengan antioksidan, vitamin C yang membantu meningkatkan kekebalan dan regenerasi sel secara alami.Menyeruput teh sederhana ini tidak hanya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi pada saat yang sama antioksidan dan senyawa bioaktif dalam teh sederhana ini juga dapat membantu mengurangi asam urat secara alami hanya dalam beberapa hari.Kopi mengandung antioksidan yang disebut asam klorogenat yang dapat menurunkan kadar asam urat dan bahkan dapat mencegah asam urat. Minum hingga berkisar empat cangkir kopi yang diseduh setiap hari tampaknya aman untuk orang dewasa yang sehat. Tetapi minum lebih banyak juga dapat menyebabkan efek samping terkait kafein seperti sakit kepala, susah tidur, dan gugup.