WHO Larang Vape dengan Perasa, untuk Lindungi Anak-anak Salah Satu Alasannya

Bikin ketagihan dan berbahaya

(Menurut CDC, rokok elektrik bisa mengandung zat berbahaya lain selain nikotin. Generasi muda yang menggunakan rokok elektrik kemungkinan besar akan merokok di masa depan. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Menyasar kaum muda

(TIN)

Beberapa tahun belakangan ini banyak orang yang beralih dari rokok tembakau menjadi rokok elektrik vape ). Rokok elektrik telah diizinkan beredar di pasar terbuka dan dipasarkan secara agresif kepada generasi muda.Hanya saja, 34 negara melarang penjualan rokok elektronik, 88 negara tidak memiliki usia minimum untuk membeli rokok elektronik dan 74 negara tidak memiliki peraturan untuk produk-produk berbahaya ini.Rokok elektrik sebagai produk konsumen juga tidak terbukti efektif untuk menghentikan penggunaan tembakau di tingkat populasi. Sebaliknya, bukti-bukti mengkhawatirkan telah muncul mengenai dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.Inilah yang mengakibatkan WHO merasa tindakan mendesak diperlukan untuk mengendalikan rokok elektrik guna melindungi anak-anak, serta non-perokok, dan meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.“Anak-anak direkrut dan dijebak pada usia dini untuk menggunakan rokok elektronik dan mungkin kecanduan nikotin,” tegas Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.Dirinya mendesak negara-negara untuk menerapkan langkah-langkah ketat untuk mencegah penggunaan nikotin guna melindungi warga negara mereka, terutama anak-anak dan remaja mereka.Dalam laman resmi WHO menerangkan rokok elektrik yang mengandung nikotin sangat membuat ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan.Meskipun dampak kesehatan jangka panjang belum sepenuhnya dipahami, telah diketahui bahwa zat tersebut menghasilkan zat beracun, beberapa di antaranya diketahui menyebabkan kanker dan beberapa lainnya meningkatkan risiko gangguan jantung dan paru-paru.Mengutip laman resmi WHO lagi, penggunaan rokok elektrik yang memiliki setidaknya 16 ribu rasa juga dapat memengaruhi perkembangan otak dan memicu gangguan belajar pada remaja.Lagi, WHO memapaparkan rokok elektrik pada janin dapat berdampak buruk pada perkembangan janin pada ibu hamil. Paparan emisi dari rokok elektrik juga menimbulkan risiko bagi orang yang melihatnya."Beberapa produk tersebut menggunakan karakter kartun dan memiliki desain yang ramping sehingga menarik bagi generasi muda. Terdapat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam penggunaan rokok elektrik di kalangan anak-anak dan remaja dengan tingkat penggunaan yang melebihi penggunaan orang dewasa di banyak negara,” jelas Dr Ruediger Krech, Direktur Promosi Kesehatan WHO.Tingkat penggunaan rokok elektrik pada anak-anak usia 13–15 tahun lebih tinggi dibandingkan orang dewasa di seluruh wilayah WHO.Di Kanada, tingkat penggunaan rokok elektrik di kalangan anak usia 16–19 tahun meningkat 2 kali lipat antara tahun 2017-2022, dan di Inggris (Inggris Raya) jumlah pengguna rokok elektrik meningkat 3 kali lipat dalam tiga tahun terakhir.Bahkan paparan singkat terhadap konten rokok elektronik di media sosial dapat dikaitkan dengan peningkatan niat untuk menggunakan produk tersebut, serta sikap yang lebih positif terhadap rokok elektronik.Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa generasi muda yang menggunakan e-rokok hampir tiga kali lebih mungkin untuk menggunakan rokok di kemudian hari.Langkah-langkah mendesak diperlukan untuk mencegah penggunaan rokok elektrik dan melawan kecanduan nikotin serta pendekatan komprehensif terhadap pengendalian tembakau, dan dengan mempertimbangkan kondisi nasional.Strategi penghentian penggunaan tembakau harus didasarkan pada bukti kemanjuran terbaik yang ada, sejalan dengan langkah-langkah pengendalian tembakau lainnya dan tunduk pada pemantauan dan evaluasi.Pemerintah mana pun yang menerapkan strategi berhenti merokok dengan menggunakan rokok elektrik harus mengendalikan kondisi di mana produk tersebut diakses untuk memastikan kondisi klinis yang sesuai dan mengatur produk tersebut sebagai obat (termasuk memerlukan izin edar sebagai obat).Tindakan tegas yang kuat diperlukan untuk mencegah penggunaan rokok elektrik berdasarkan semakin banyaknya bukti bahwa rokok elektrik digunakan oleh anak-anak dan remaja serta dampaknya terhadap kesehatan.